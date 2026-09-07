Uno Santa Fe | quemaduras

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

La mujer estaba en su vivienda junto a su pareja, un hombre de 34 años que también sufrió quemaduras y permanece internado con custodia policial. Fiscalía ordenó peritajes y una necropsia para esclarecer cómo ocurrió el episodio.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de septiembre 2026 · 20:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Murió Naiara Coronel. La joven de 20 años falleció tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo.

Murió Naiara Coronel. La joven de 20 años falleció tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo.

Una joven de 20 años falleció este lunes por la tarde en la unidad de terapia intensiva del hospital José María Cullen, luego de haber sufrido graves quemaduras durante la madrugada en la vivienda que compartía con su pareja, un hombre de 34 años.

La víctima había resultado con quemaduras en aproximadamente el 75% de su cuerpo y permanecía internada en estado crítico desde el momento del hecho, según había adelantado UNO Santa Fe.

El episodio ocurrió cuando la joven se encontraba en su casa junto a su pareja. El hombre también sufrió lesiones por quemaduras en manos y brazos y continúa internado bajo custodia policial permanente.

La explicación del hombre está bajo investigación

De acuerdo con la primera versión brindada ante la Policía, el hombre aseguró que escuchó gritos provenientes del baño y que, al abrir la puerta, encontró a su pareja envuelta en llamas.

Según su relato, reaccionó arrojándole agua para intentar apagar el fuego y sufrió quemaduras durante esa maniobra.

Esta versión es ahora analizada por los investigadores, que deberán determinar cómo comenzó el fuego y qué ocurrió en los minutos previos a la emergencia.

LEER MÁS: Incendio en Santa Rosa de Lima: la prima del hombre detenido lo defendió y habló de los conflictos de la pareja

Peritajes para determinar cómo comenzó el fuego

La Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la intervención de Bomberos Zapadores, que realizaron peritajes en la vivienda para establecer el origen del incendio y reconstruir cómo se propagaron las llamas, que afectaron distintos ambientes del inmueble.

El lugar en donde sucedió el trágico hecho en la madrugada de este lunes

El lugar en donde sucedió el trágico hecho en la madrugada de este lunes

También trabajaron en el lugar especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las tareas criminalísticas correspondientes.

Investigan la posibilidad de un femicidio

Tras el fallecimiento de la joven, la investigación quedó bajo la órbita de la Brigada de Femicidios de la PDI y de los fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas).

Los investigadores ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la correspondiente necropsia.

El estudio será clave para determinar la causa concreta de la muerte y aportar elementos que permitan establecer si las lesiones se produjeron como consecuencia de un accidente doméstico o de un hecho intencional.

El hombre permanece internado y bajo custodia

Mientras avanza la investigación, la pareja de la joven continúa internada por las quemaduras sufridas durante el episodio.

Por el momento, permanece con custodia policial y deberá brindar una explicación formal ante la Justicia una vez que reciba el alta médica, mientras se incorporan los resultados de los peritajes y la necropsia.

La investigación busca ahora reconstruir la secuencia completa del hecho y establecer si existieron otras circunstancias que permitan explicar cómo la joven terminó con quemaduras en gran parte de su cuerpo y finalmente murió en el hospital Cullen.

quemaduras joven cuerpo accidente femicidio

Lo último

¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: La clave es el jugador

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Último Momento
¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

¡Unión está imparable! Aguirre aparece, pone el 3-1 y desata la fiesta ante Instituto

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: La clave es el jugador

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Ovación
Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: La clave es el jugador

Ariel Catinot, ex Unión, habló del Tatengue y destacó a sus rematadores: "La clave es el jugador"

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión ya palpita un partido clave: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Policiales
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus