Boca pone en marcha la rotación ante Central Córdoba pensando en la Copa Sudamericana

El Xeneize recibe al Ferroviario este viernes a las 21.30 en la Bombonera, con varios cambios y la mira puesta en la revancha ante San Pablo.

Boca Juniors recibirá este viernes a Central Córdoba desde las 21.30 en la Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Xeneize afrontará el compromiso con una formación alternativa, ya que Rodolfo Arruabarrena decidió preservar a varios titulares de cara a la revancha ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Arruabarrena prepara un equipo con muchas modificaciones

El entrenador volverá a apostar por la rotación, como ya había sucedido en el empate 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza. Además, tendrá una ausencia obligada en el arco, ya que Álvaro Montero viajó a Colombia debido al fallecimiento de su abuela y no fue incluido en la convocatoria. Leandro Brey ocupará su lugar, mientras que Javier García será suplente.

En la defensa, Dylan Gorosito aparece como candidato a ocupar el lateral derecho, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino podrían formar la dupla central. Lautaro Blanco tiene chances de continuar desde el inicio, aunque Matías Satas también pelea por ese puesto.

El mediocampo sufrió la baja de Camilo Rey Domenech, quien padeció un desgarro en el aductor durante la práctica del jueves. Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios aparecen como alternativas para conformar una zona media renovada. Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar podrían sumar minutos debido a la ausencia del juvenil.

En ataque, Sebastián Villa y Enner Valencia serían titulares, mientras que Ángel Romero, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por el tercer lugar. Además, Arruabarrena convocó por primera vez a los juveniles Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe. Milton Giménez también volvió a integrar la lista.

Central Córdoba busca cortar una racha adversa

El Ferroviario llega al encuentro después de caer como local ante Independiente y acumula cuatro partidos sin conseguir una victoria. El equipo de Sebastián Domínguez suma siete puntos y ocupa el decimocuarto lugar de la Zona A.

Pese al presente irregular, el entrenador pretende sostener la base que utilizó frente al Rojo y confía en que los resultados llegarán si el equipo mantiene el rendimiento mostrado en varios pasajes del campeonato.

En el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente al Apertura, Boca se impuso 2-1 como visitante con goles de Alan Velasco y Milton Giménez. Michael Santos había marcado el descuento para Central Córdoba, aunque este viernes no estará disponible debido a una lesión muscular.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Matías Satas; Williams Alarcón o Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero o Leonel Flores o Alan Velasco; Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: La Bombonera.