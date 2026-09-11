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Avanza la disputa de la 4° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En el predio Nery Pumpido, en un partido muy intenso, Colón de San Justo derrotó a Cosmos por 3 a 2 y se adueñó de la cima de las posiciones de la Zona A del Torneo Clausura de Primera A liguista.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 08:25hs
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Triunfazo de Colón de San Justo en otro adelanto de la fecha 4 del Clausura Lautaro Fagioli.

Triunfazo de Colón de San Justo en otro adelanto de la fecha 4 del Clausura Lautaro Fagioli.

El Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina de Fútbol no detiene su marcha, ya que se está disputando la cuarta fecha en el que están involucrados equipos que están disputando el Regional Amateur Litoral Sur que organiza el Concejo Federal.

LEER MÁS: Se programaron varios adelantos para la 4° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En la noche del jueves, en el predio Nery Pumpido, el campeón del Apertura, el Conquistador consiguió imponerse a Cosmos FC por 3 a 2.En la presente jornada se disputarán otros tres encuentros, mientras que el sábado se completará la programación con cinco cotejos en el que se destaca el clásico colegial entre Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson.

El Conquistador se impuso a Cosmos en el predio Nery Pumpido

En un partidazo, de ida y vuelta, con mucha intensidad, y disputado en el predio Nery Pumpido, Colón de San Justo derrotó a Cosmos FC por 3 a 2 con el arbitraje de Maximiliano Manduca. El Conquistador lo dió vuelta. En una cancha que le era esquiva, los dirigidos por Mauricio Chiementín vencieron a los de Recreo con un golazo de Guido Rancez en la última jugada del partido para desatar la locura rojiblanca.

A los 10 minutos del primer tiempo había abierto la cuenta Diego Pariani para la visita, a los 13 lo igualó Diego Fornillo. A los 27 pasó a ganar los dirigidos por Martín Binni por intermedio de Luciano Pereyra. En el complemento, llegó el gol de Guido Rancéz de penal, y a los 50, nuevamente Guido Rancéz marcó el gol del triunfo para el elenco del Portón del Norte.

Recordemos que ya hubo dos anticipos el miércoles por la noche. En el Ricardo Yossen, Ciclón Norte y Ciclón Racing igualaron 1 a 1 bajo el referato de Ignacio Castellano, con goles de Juan Vázquez para el local y Lautaro Obregón para la visita, mientras que en el lagunero Nahuel Molinari fue expulsado. En Ciudadela, Sanjustino, con dos goles de Nehemías González, se impuso a Gimnasia y Esgrima por 2 a 0 con el referato de Carlos Córdoba.

Cosmos jug&oacute; un buen partido pero en el final recibi&oacute; dos goles de Guido Ranc&eacute;z que lo priv&oacute; de festejar.

Cosmos jugó un buen partido pero en el final recibió dos goles de Guido Rancéz que lo privó de festejar.

Más detalles del Clausura liguista

Las posiciones en la Zona A quedaron así: Colón de San Justo 10, Juventud Unida 6, Ateneo Inmaculada y Nobleza 5; Newell´s, Cosmos, Colón y Universidad 4; Independiente 2, Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0. Por su parte, en la Zona B se encuentran de esta manera: Sanjustino 10, Unión 9, La Salle Jobson 6, Náutico El Quillá 5, La Perla y Gimnasia y Esgrima 4, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 3, Ciclón Racing 2, Nacional y Ciclón Norte de Cayastá 1.

En la presente jornada de viernes se disputarán tres encuentros: a las 21, Juventud Unida de Candioti recibirá a Sportivo Guadalupe ya que el domingo 13 es la 26° fiesta provincial del Fideo con el arbitraje de Gastón Freyre; y Unión a La Perla del Oeste en el predio Nery Pumpido con el control de Miguel Mesquida, mientras que a las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente será anfitrión de Newell´s con el referato de Joaquín Urbani.

El sábado desde las 16 se completará con la siguiente programación en la que se destaca el clásico entre Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson en el campo de deportes de la autopista con el referato de Maximiliano Moya. Además jugarán: Colón con Nobleza (Enzo Silvestre), Universidad con Las Flores II (Nicolás Mottier), El Quillá con Deportivo Santa Rosa (Ángel Cristoforato) y Academia Cabera con Nacional (Juan Bonnin).

El &aacute;rbitro Maximliano Manduca junto a los capitanes de Cosmos y Col&oacute;n de San Justo.

El árbitro Maximliano Manduca junto a los capitanes de Cosmos y Colón de San Justo.

Síntesis: Cosmos 2- Colón de San Justo 3

Cosmos: Tomás Perujo; Franco Quiroga, Santiago Aragón, Ramiro Rodríguez, Ariel Lozano, Guillermo Previale, Luciano Pereyra, Alexis Díaz, Diego Fornillo, Lautaro Wedertz y Guillermo Gozálve. DT: Martín Binni. Suplentes: Tomás Birollo, Fabricio Massara, Joaquín Schaller, Matías Luna, Juan Martínez, Cristian Taborda y Tomás Candia.

Colón de San Justo: Gonzalo Chávez; Tomás Baroni, Guido Rancés, Ismael Quilez, Nicolás Machado, Axel González, Matías Fantín, Brian Minotti, Diego Pariani, Alexis Palacios y Nahuel Blanco. DT. Mauricio Chiementín. Suplentes: Facundo Velázquez, Lisandro Aguilera, Pablo Gutiérrez, Alejandro Ojeda, Pablo Álvarez, Joaquín Pérez y Francisco Yost.

Goles: Diego Fornillo y Luciano Pereyra (Cosmos); Diego Pariani y dos de Guido Racnéz (CSJ).

Expulsados: Santiago Aragón y Benjamín Luna. DT: Martín Binni y AC. Lautaro Buffelli (C)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Cancha: Predio Nery Pumpido

Reserva: Cosmos 2- Colón de San Justo 1

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