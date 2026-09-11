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Gimnasia de Mendoza busca prolongar su buen presente frente a Defensa y Justicia

Gimnasia de Mendoza visita al Halcón desde las 19.15 por la novena fecha del Clausura, en un duelo entre dos equipos que buscan afirmarse en zona de playoffs.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 08:52hs
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Gimnasia de Mendoza busca prolongar su buen presente frente a Defensa y Justicia

Defensa y Justicia será local este viernes ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Norberto Tomaghello, por la novena jornada del Torneo Clausura 2026. El Halcón necesita recuperarse luego de la caída frente a Lanús, mientras que el conjunto mendocino intentará extender su invicto para mantenerse en los puestos de privilegio de la Zona A.

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Defensa quiere recuperarse y acercarse a los líderes

El equipo dirigido por Julio Vaccari llega después de perder 1-0 frente a Lanús en su última presentación. Antes de ese tropiezo, había logrado encadenar dos victorias, con triunfos ante Platense por 1-0 y Belgrano por 2-1.

Con 14 unidades, Defensa y Justicia se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. Una victoria frente a Gimnasia, uno de los protagonistas de la parte alta, le permitiría dar un paso importante en su objetivo de meterse entre los equipos que disputarán los playoffs.

El Lobo mendocino quiere seguir de racha

Gimnasia de Mendoza atraviesa una etapa positiva y lleva cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota. En su partido más reciente igualó 2-2 ante Boca, mientras que previamente había superado con contundencia a Independiente por 3-0 y vencido 3-2 a Gimnasia de La Plata.

El conjunto conducido por Darío Franco suma 16 puntos y comparte la zona alta de la Zona A junto a Vélez e Instituto. Sin embargo, tendrá una baja importante: Agustín Módica, máximo goleador del campeonato con ocho conquistas, no podrá jugar debido a una lesión.

Las probables formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Norberto Tomaghello

Gimnasia de Mendoza Defensa y Justicia Clausura
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