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La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

Unión hizo un papel digno en su debut en el Torneo Clausura, ahora toda la responsabilidad es de la dirigencia para levantar las inhibiciones que pesan sobre el club

Ovación

Por Ovación

27 de julio 2026 · 12:16hs
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Luis Spahn debe resolver de manera inmediata el tema de las inhibiciones.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Luis Spahn debe resolver de manera inmediata el tema de las inhibiciones.

Pese a todos los contratiempos que debieron afrontar en la previa al partido con Platense, tanto los jugadores de Unión como su DT Leonardo Madelón demostraron compromiso y estuvieron a la altura de las circunstancias.

El tiempo de Spahn y los dirigentes

El DT puso en cancha una formación que dio la cara, que se sobrepuso a las adversidades y hasta pudo ganar el partido, pese a que el empate fue un resultado justo.

Con un equipo que tuvo dos jugadores debutando en la Primera División como Lucas Ayala y Tomás Fagioli, Unión fue competitivo de principio a fin y terminó sumando un punto valioso.

Pero está claro que no se puede siempre tentar al destino ni actuar con improvisación. Por eso, ahora es tiempo de que la dirigencia encabezada por Luis Spahn solucione el tema de las inhibiciones.

LEER MÁS: Madelón ya firmó su nuevo contrato en Unión y solo falta el anuncio oficial

De ninguna manera, Unión puede darse el lujo de pasar un día más inhibido. En este caso el calendario le dio un respiro, ya que no jugará la 2ª fecha porque Lanús esta semana disputa la Copa Sudamericana.

En consecuencia, el Tate recién volverá a jugar el sábado cuando desde las 15.30 visite a Gimnasia de Mendoza. Así las cosas, Luis Spahn tendrá el tiempo suficiente para resolver la cuestión.

El plantel y el cuerpo técnico demostraron su compromiso, por lo cual, ahora la pelota está del lado de la dirigencia, que únicamente tiene la obligación de meterla dentro del arco y no volver a tirarla afuera.

Unión dirigencia Luis Spahn
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