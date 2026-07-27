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Tragedia en barrio Schneider: un nene de cuatro años murió en un incendio mientras su madre visitaba a su pareja en la cárcel de Las Flores

Se trata de León González, mientras que su hermano Damián, de nueve años, logró escapar y pedir ayuda. El menor permanece internado en el hospital de niños Orlando Alassia. Sucedió este lunes por la mañana en barrio Schneider

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de julio 2026 · 12:10hs
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Regis Martínez al 3700

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Regis Martínez al 3700, el lugar donde sucedió el incendio fatal

Esta mañana de lunes se produjo un incendio fatal en una vivienda ubicada en calle Regis Martínez al 3700, en barrio Schneider de la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia de la rápida propagación de las llamas, murió un niño de cuatro años identificado como León González.

Su hermano Damián, de nueve años, logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a los vecinos, quienes colaboraron para intentar sofocar el fuego y rescatar al menor. El hecho fue denunciado al 911 y minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y bomberos zapadores de la Policía de Santa Fe, que trabajaron para extinguir el foco ígneo.

Según trascendió en el marco de la investigación inicial, la madre de los niños habría dejado a ambos encerrados en la vivienda cuando salió para visitar a su pareja, quien se encuentra detenido en la cárcel de Las Flores. Las circunstancias que provocaron el inicio del incendio todavía son materia de investigación.

Asistencia de vecinos y llegada de los equipos de emergencia

Tras advertir el incendio, los vecinos de la zona se organizaron para asistir a los menores. Mientras algunos intentaban ingresar al domicilio para rescatar a los chicos, otros dieron aviso a la central de emergencias 911.

Poco después arribaron oficiales de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, junto con los bomberos zapadores policiales, que lograron controlar las llamas. Sin embargo, pese a los esfuerzos, León González murió dentro de la vivienda, mientras que su hermano logró sobrevivir y fue trasladado para recibir atención médica.

Investigación por la muerte del niño

La situación fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia.

El funcionario judicial ordenó realizar un informe médico sobre el estado de salud de Damián, quien fue trasladado al hospital de niños Orlando Alassia, además de establecer la probable causa de muerte del niño de cuatro años.

También dispuso que el cuerpo de León González sea trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia y solicitó la intervención de los peritos bomberiles para determinar el origen del incendio.

Además, se ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de posibles cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y el secuestro de elementos que puedan aportar información a la investigación.

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incendio muerte Niño barrio Schneider
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