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La exorbitante oferta que PSG prepara por Julián Álvarez

Según la prensa francesa, el conjunto parisino prepara un ofrecimiento global de 150 millones de euros, entre dinero en efectivo y jugadores

13 de mayo 2026 · 10:09hs
PSG prepara una oferta muy importante para sumar a Julián Álvarez.

PSG prepara una oferta muy importante para sumar a Julián Álvarez.

Si bien el foco de Paris Saint-Germain hoy está puesto en la final de la UEFA Champions League ante Arsenal, lo cierto es que el conjunto parisino ya analiza su futuro y los posibles movimientos de mercado que puede hacer. Allí, aparece el nombre de Julián Álvarez, por quien el conjunto que dirige Luis Enrique prepara una exorbitante oferta.

PSG acelera para sumar a Julián Álvarez

Según El Chiringuito, el equipo francés ya inició conversaciones con Atlético de Madrid y de esas primeras charlas apareció un número sobre la mesa: 150 millones de euros. Esto, claro, alcanzado entre dinero en efectivo y jugadores como parte de pago.

El medio francés Actufoot hizo eco de las palabras de los medios españoles y brindó más detalles acerca del ofrecimiento que PSG prepara por el Araña: 50 millones en efectivo sumado al pase de jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-In Lee.

Todo esto se suma al ofrecimiento de 10 millones de euros por temporada para el delantero argentino, una cifra más que seductora pero que, por ahora, no fue aceptada ni generó que el delantero haga presión para salir.

"¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti", aseguró.

"En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada", supo decir el oriundo de Calchín, respecto de los rumores que indican que posiblemente será transferido en el próximo mercado de pases.

Por lo pronto, Álvarez está enfocado en lo que será su participación en la próxima Copa del Mundo, dado que integra la prelista de jugadores reservados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina y es número puesto para meterse entre los 26 de la nómina definitiva.

Así, una vez que finalice su participación en el torneo mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, será el momento de definiciones para saber si el ex-River y Manchester United se queda en el Colchonero o si emigra hacia la Ligue 1.

PSG Julián Álvarez oferta
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