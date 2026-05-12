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La Selección Argentina comenzó a preparar su estadía en Kansas City de cara al Mundial

En las últimas horas, la cuenta oficial de la Selección Argentina compartió que llegaron los materiales al Origin Hotel, el lugar elegido para alojar al equipo durante el Mundial

12 de mayo 2026 · 18:09hs
La Selección Argentina comenzó a preparar su estadía en Kansas City de cara al Mundial

En las últimas horas, la cuenta oficial de la Selección Argentina compartió que llegaron los materiales al Origin Hotel de Kansas City, el lugar elegido para alojar al equipo durante el Mundial, y ya se iniciaron los trabajos para montar un gimnasio exclusivo para el plantel.

El objetivo es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni cuente con todas las comodidades necesarias y pueda mantener su rutina de entrenamientos en un entorno familiar, similar al que utiliza habitualmente en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

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La instalación del gimnasio forma parte de la planificación logística diseñada por la AFA para que la Selección se sienta como en casa durante el Mundial. El espacio estará equipado con todo lo necesario para los trabajos físicos y de recuperación, una pieza clave en la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

De esta manera, Argentina continúa ajustando cada detalle de su participación en la próxima Copa del Mundo, con la intención de defender el título obtenido en Qatar y afrontar el torneo con las mejores condiciones posibles.

Selección Argentina Mundial Kansas City
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