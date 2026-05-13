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Tras la eliminación ante Belgrano, Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Su contrato vencía el 30 de junio, pero la derrota ante el Pirata en los octavos del Apertura fue el punto de quiebre y la T anunció su salida

13 de mayo 2026 · 10:02hs
Carlos Tevez dejará de ser el DT de Talleres.

Carlos Tevez dejará de ser el DT de Talleres.

El ciclo de Carlos Tevez en Talleres llegó a su fin. El contrato del entrenador vencía el 30 de junio, sin embargo, este miércoles a través de sus redes sociales, la T anunció la salida del Apache.

Tevez dejará de ser el DT de Talleres

La derrota ante Belgrano en los octavos de final del Apertura fue el golpe que cambió el escenario: hasta ese partido las negociaciones parecían encaminadas y el propio Apache había manifestado públicamente su intención de continuar y encarar un proceso más largo al frente del plantel.

Sin embargo, la eliminación en el clásico más importante del semestre terminó siendo determinante. El DT tampoco estará en el banco el miércoles 20 de mayo cuando Talleres enfrente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina en Santiago del Estero.

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Tevez Talleres Belgrano
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