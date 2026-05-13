Rosario Central y Racing buscan un lugar en las semifinales

Este miércoles desde las 18.45, Rosario Central recibirá a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Racing el miércoles a las 18.45, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Canalla viene de eliminar a Independiente, mientras que la Academia dejó en el camino a Estudiantes en UNO. El ganador de este cruce jugará la semifinal contra el vencedor de River-Gimnasia.

Rosario Central se hizo fuerte ante su gente y derrotó 3-1 a Independiente por los octavos de final. Arrancó perdiendo por un gol de Gabriel Ávalos, pero antes de que termine el primer tiempo lo igualó con un golazo de Ángel Di Maria. En el complemento, los jóvenes Giovanni Cantizano y Elías Verón sellaron la victoria para el conjunto de Jorge Almirón.

Racing llegaba en su peor momento y la victoria en UNO ante Estudiantes le dio vida. En un partido trabado y cuando todo parecía que se definia en el tiempo suplementario, apareció Santiago Sosa para cabecear un centro y así darle la clasificación a la Academia ante el Pincha, que había finalizado líder de su zona.

La mala noticia es la lesión de Alan Forneris. Los estudios realizados la mañana del lunes dieron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el mediocampista estará 8 meses fuera de las canchas.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrían Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 18.45

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium