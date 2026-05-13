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Por lo cuartos de final del Torneo Apertura, River recibe a Gimnasia de La Plata

River será local ante Gimnasia y ambos equipos buscará meterse en las semifinales del Torneo Apertura

13 de mayo 2026 · 10:35hs
River será local ante Gimnasia de La Plata.

River será local ante Gimnasia de La Plata.

River y Gimnasia jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario clasificó agónicamente tras ganarle a San Lorenzo en la tanda de penales y recibe ahora al Lobo, que jugando casi todo un tiempo con diez jugadores logró tachar a Vélez a domicilio.

Cómo llegan River y Gimnasia de La Plata

Eduardo Coudet sigue sin poder encontrar la mejor versión del Millonario, que si bien sólo perdió dos encuentros desde la llegada del nuevo entrenador, nunca terminó de convencer a pesar de algunos buenos rendimientos aislados. Contra el Ciclón los de Núñez no pudieron aprovechar el hombre de más que tuvieron durante más de 90 minutos y acabaron sufriendo hasta el final.

Por su parte, el cuadro de La Plata llega en un gran momento de forma que le permitió ganar en fila sus últimas siete presentaciones, todas con un factor común: la llegada de Ariel Pereyra a la dirección técnica como interino tras el despido de Fernando Zaniratto. El Pata consiguió extraordinarios resultados que podrían hacerlo quedarse de forma definitiva tras romper un récord en la Primera División del fútbol argentino, ya que nadie en este siglo había tenido sus desempeños.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Monumental

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium/ TNT Sports Premium

River Gimnasia Torneo Apertura
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