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La racha positiva que Unión cortó en la derrota frente a Belgrano

Si bien Unión había perdidos dos partidos consecutivos, el equipo rojiblanco arrastraba un dato para destacar

Ovación

Por Ovación

13 de mayo 2026 · 09:54hs
Después de seis partidos consecutivos marcando goles

Después de seis partidos consecutivos marcando goles, Unión no convirtió ante Belgrano.

Unión perdió 2-0 contra Belgrano y le puso fin a su ilusión de continuar avanzando en el Torneo Apertura. Pero además, cortó una racha positiva que venía arrastrando en el tramo final de la competencia.

La racha que se cortó en la derrota ante Belgrano

Y es que después de seis partidos consecutivos en los que el equipo venía convirtiendo, ante Belgrano no pudo anotar y esa falta de eficacia propició la eliminación del equipo.

Las estadísticas indican que la última vez que Unión no había podido marcar un gol, había sido en la derrota como visitante frente a Defensa y Justicia por 2-0.

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Luego de ese partido, el Tate venció 2-0 a Deportivo Riestra y perdió 2-1 con Estudiantes y 3-2 ante Newell's. Luego llegarían los empates 2-2 con Vélez y 1-1 frente a Talleres.

Mientras que en octavos de final, el Tate venció 2-1 a Independiente Rivadavia. Pero en el partido clave ante Belgrano, esa contundencia no estuvo presente y Unión dijo adios.

Unión racha Belgrano
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