Palacios, duro en Unión: "Siempre falta algo para avanzar y hay que encontrar la solución"

Tras la caída con Belgrano y la eliminación en el Apertura, el volante Julián Palacios dejó frases fuertes y dijo que su continuidad en Unión "no depende" de él

La eliminación de Unión en Córdoba dejó dolor, bronca y también declaraciones cargadas de sinceridad. Uno de los que habló sin filtro después de la caída frente a Belgrano fue Julián Palacios , quien realizó una fuerte autocrítica y admitió que el equipo sintió demasiado el peso del rival.

“Nos vamos tristes. Ellos tienen muchísima jerarquía y eso se nota. Creo que los respetamos demasiado. Igual, tienen un plantel de la puta madre y eso pesa. Así que pedirle disculpas a la gente. Esto duele", lanzó el mediocampista, en una de las frases más contundentes de la noche en Córdoba.

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Palacios reconoció que el equipo no logró mostrar su mejor versión en la primera parte y recién reaccionó en el complemento. “Tuvimos un mal primer tiempo. Después mejoramos, pero el fútbol tiene estas cosas. Me queda una tristeza enorme porque había mucha ilusión”, expresó.

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Palacios, al hueso en Unión tras la eliminación

Lejos de buscar excusas, el volante apuntó hacia adentro y habló de una deuda repetida que el Tatengue todavía no logra resolver en este tipo de instancias. “Hay que ser autocríticos, porque siempre falta algo para avanzar y hay que encontrar la solución", sostuvo.

image Palacios se descargó tras la eliminación de Unión.

También destacó el esfuerzo de un plantel que, según sus palabras, volvió a competir al límite de sus posibilidades. “Es un grupo corto y aún así dejó todo. Me saco el sombrero por mis compañeros y por todo lo que se hizo durante el año”, afirmó.

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En medio del dolor por la eliminación, también fue consultado por su futuro y evitó dar definiciones concretas. “Eso lo manejan mi representante y el club. Mi continuidad no depende solamente de mí”, aclaró.

De todos modos, dejó una sensación final que resumió el sentimiento del vestuario rojiblanco: “Belgrano fue apenas un poquito más, pero en estos partidos los detalles son todo y ellos encontraron la manera de destrabarlo”.