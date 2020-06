La Federación de básquet se opone a los cambios de la CABB

Atento la CABB en su página web abrió un link en el que establece un plazo de diez (10) días con el objeto de recibir propuestas, comentarios, observaciones sobre el proyecto de reforma presentado para su tratamiento, la Comisión Directiva de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Santa Fe, en reunión ampliada con el presidente de la Asociación Santafesina de Básquet, realizada en fecha 16/06/2020, respecto al tema de referencia resolvió por unanimidad lo siguiente, y lo comunica a la opinión pública.

Que se está de acuerdo con que el estatuto de la CABB necesita una reforma que lo actualice a la realidad vigente en el marco del modelo UNA FIBA (FIBA ONE), sin embargo, pensamos que esta reforma debe respetar historia y la tradición del básquetbol argentino.

Que del análisis del proyecto de reforma propuesto por la CABB se observa que la propuesta no es una reforma estatutaria sino un “nuevo” estatuto que no se ajusta, a la historia y tradición del basquetbol argentino, dado que centraliza el poder, no respeta la autonomía de las federaciones provinciales afiliadas, quita derechos políticos a las asociaciones existentes, modifica las estructura de los estamentos provinciales, desplaza las facultades de la asamblea en las toma de decisiones transcendentes para el funcionamiento institucional, otorga amplios poderes al presidente del Consejo Directivo e incorpora como afiliada a FFBRA, entre otras cuestiones.

Que por las objeciones realizadas en párrafo anterior, la FBPSF rechaza expresamente el “nuevo” estatuto propuesto por CABB y por lo tanto, elevó en el día de la fecha a la CABB una nota donde acompaña un proyecto de reforma estatutaria alternativo donde se mantienen, en líneas generales, las bases y lineamientos de las estructuras políticas, institucionales y deportivas de basquetbol argentino, respetando el modelo UNA FIBA (FIBA ONE).

Que dicho proyecto alternativo tiene por finalidad, colaborar para un debate abierto y enriquecedor donde intervengan todos los actores que integran el universo de nuestro deporte en el marco del pluralismo y la democracia participativa, para formalizar un estatuto de excelencia que rija los destinos de nuestra querida CABB.

Por lo expresado, invitamos a todos los que aman a nuestro querido deporte a sumarse al debate planteado sobre la reforma estatutaria de la CABB.