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La foto que posteó Nicolás Paz con un homenaje a Lionel Messi

El español nacionalizado argentino Nicolás Paz está de vacaciones y antes de volver a las prácticas en Como 1907, sorprendió con homenaje a Lionel Messi

29 de julio 2026 · 18:13hs
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La foto que posteó Nicolás Paz con un homenaje a Lionel Messi

El español nacionalizado argentino Nicolás Paz se encuentra de vacaciones con su pareja, Emma Ramírez, y, en vísperas de volver a los entrenamientos con el Como 1907, sorprendió con una foto en la cual homenajea al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

En la sección de historias de Instagram, el volante que milita en la liga italiana publicó una foto de espaldas en un balcón mirando hacia el mar, posando con la camiseta histórica que usó el astro rosarino hace 20 años.

El tributo de Nicolás Paz a Lionel Messi

Se trata de la camiseta suplente que utilizó Lionel al momento de debutar en el Mundial realizado en Alemania en 2006. La marca de la vestimenta realizó un reestreno “vintage” por las dos décadas cumplidas de Messi en la selección nacional.

En una entrevista, hecha en Tenerife, España, varios meses atrás, Nico afirmó que desde chico su ídolo es el 10 del conjunto Albiceleste: "Gran parte se debe a mi lado familiar argentino y, gracias a mi padre, sigo los partidos del seleccionado y Messi para mí es el mejor de todos los tiempos".

Además, Paz, en la misma charla, se deshizo en elogios al expresar su fanatismo: "Son cosas surrealistas: pasar de verlo en la tele a jugar al lado de él; cada vez que lo veo no me lo creo, no lo asimilo".

El volante recientemente comprado por el Como 1907 demostró el cariño que tiene tanto por Lionel Messi como por la selección argentina, luego de ser parte del plantel que disputó el Mundial 2026, realizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras perder la final ante España por 1-0 en el MetLife en Nueva Jersey, fue uno de los primeros que rompió el silencio en redes sociales: "Más que nunca orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias."

También, Paz agregó: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina".

Nicolás Paz Lionel Messi Selección Argentina
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