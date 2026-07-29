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Luego del Mundial 2026, Messi podría ampliar su inigualable legajo

El argentino Lionel Messi tendrá una buena oportunidad para ampliar su inigualable palmarés, luego de lo que fue su impresionante actuación en el Mundial

29 de julio 2026 · 15:22hs
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Luego del Mundial 2026, Messi podría ampliar su inigualable legajo

El argentino Lionel Messi tendrá una buena oportunidad para ampliar su inigualable palmarés, luego de lo que fue su impresionante actuación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde alcanzó la gran final.

Messi, que a sus 39 años deslumbró nuevamente al mundo entero, podría conseguir su título número 49 a nivel profesional el 16 de septiembre, cuando el Inter Miami de Estados Unidos se enfrente con el Cruz Azul de México en la Campeones Cup.

Se trata de una competencia que enfrenta a los ganadores de las ligas de Estados Unidos y de México y en esta ocasión la sede será el Nu Stadium de Miami.

La primera vez que se llevó a cabo esta competición fue en el 2018, cando el Tigres de México le ganó 3-1 al Toronto FC de Canadá.

A lo largo de su corta historia, en esta competición se pudo observar un claro dominio de los equipos mexicanos, que se quedaron con el título en todas las ediciones.

De esta manera, el Inter Miami, que tiene como gran estrella a Messi, buscará cortar con la hegemonía mexicana.

Messi viene de tener una impresionante actuación en el Mundial 2026, donde a su 39 años fue clave para que la Selección argentina alcance la gran final, donde terminaría cayendo 1-0 frente a España.

Durante la competición, la Pulga anotó ocho goles (3 a Argelia, 2 a Austria y uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto) y repartió cuatro asistencias (una contra Egipto, otra ante Suiza y dos frente a Inglaterra).

Esto le permitió convertirse momentáneamente en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 21, aunque fue superado por el francés Kylian Mbappe, que gracias al doblete contra Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto llegó a los 22.

Así se reparten los 48 títulos que ganó Messi en su carrera

35 con el Barcelona

6 con la Selección argentina (dos de ellos juveniles)

4 con el Inter Miami

3 con el Paris Saint-Germain

Messi Mundial Inter Miami
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