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Defensa superó a Riestra y es líder transitorio en la zona A del Clausura

Defensa y Justicia se impuso como local a Riestra 2-1 por la fecha 2 de la zona A del Clausura, que lo tiene como líder

29 de julio 2026 · 19:11hs
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Defensa superó a Riestra y es líder transitorio en la zona A del Clausura

@ClubDefensayJus

Defensa consiguió su primera victoria con el 1-0 ante Riestra por la segunda fecha del Clausura 2026. Los goles que le permiten sumar 4 puntos en la tabla los convirtieron Juan Manuel Gutiérrez a los 22' de la primera parte y David Barbona a los 36' del mismo tiempo; mientras que para el Malevo descontó Tomás González, a los 26' del complemento.

Pasado los 20 minutos del comienzo en el primer tiempo, el uruguayo Juan Manuel Gutiérrez abrió el marcador a favor de Defensa y Justicia, tras capturar el rebote que dejo el arquero rival, Ignacio Arce por un remate de David Barbona desde un tiro libre desde la medialuna del área.

A los 36 se produce una jugada de arco a arco donde primero Matías Borgogno realiza una tapada al cabezazo de Milton Celiz, para dejar en 0 el arco de “El Halcón de Varela”, comienza la contra del local con una pelota hacia delante de Rodríguez para que pelee Leandro Fernández, pero sin efectividad en el control, pero con fortuna le queda a Agustin Hausch, que tras un recorte le pega al arco, el cual “Nacho “Arce tapa dejando nuevamente un rebote que, con mucha atención, captura el delantero Barbona para adelantar por 2-0 al equipo deirigido por Julio César Vaccari.

Al momento de jugarse los veintiséis del complemento, Deportivo Riestra llegó al descuento con un testazo por parte de Tomás González tras un excelente centro preciso al área del defensor Nicolás Sansotre.

Final del encuentro, El equipo dirigido por Vaccari le ganó con lo justo al su par al mando de Guillermo Duró por 2 a 1 en el segundo partido del campeonato, esta victoria le permite a Defensa quedar primero en la Zona A y a 4 puntos de clasificación a la Copa Sudamericana en la por Tabla Anual.

El próximo partido de Defensa y Justicia será ante Estudiantes de La Plata, este sábado, a partir de las 18:00, en el Jorge Luis Hirschi, mas conocido como Estadio UNO en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Mientras que, Deportivo Riestra se medirá frente a Barracas Central, este domingo 2 de agosto, en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio de Villa Soldati, en el marco de la tercera fecha del Toreno Clausura.

El resumen de Defensa y Riestra

Defensa Riestra clausura
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