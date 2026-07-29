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El mercado se termina y Unión sigue sin resolver dos salidas

A días del cierre del mercado de pases, Unión sigue sin alcanzar un acuerdo para rescindir los contratos de Franco Fragapane y Augusto Solari

Ovación

Por Ovación

29 de julio 2026 · 18:42hs
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El mercado se termina y Unión sigue sin resolver dos salidas

Prensa Unión

El reloj avanza y en Unión todavía hay una cuenta pendiente que no logra resolverse. Mientras la dirigencia trabaja para cerrar las últimas gestiones del mercado de pases, hay dos situaciones que permanecen estancadas y que podrían extenderse hasta fin de año.

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Se trata de Franco Fragapane y Augusto Solari, que no forman parte de los planes de Leonardo Madelón y que, pese a las negociaciones, siguen sin acordar la rescisión de sus contratos. El panorama se vuelve cada vez más complejo, porque el mercado de pases de la Liga Profesional bajará la persiana este viernes y, hasta el momento, ninguno recibió propuestas para continuar su carrera en otro club. Esa falta de alternativas también complicó la posibilidad de alcanzar una salida consensuada.

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Fragapane y Solari, sin lugar en Unión

Los casos tienen puntos en común, aunque llegaron en contextos diferentes. Fragapane llegó durante el ciclo de Cristian González, mientras que Solari ya con Madelón al frente. Sin embargo, ninguno consiguió responder a las expectativas y ambos terminaron perdiendo terreno hasta quedar relegados.

Además del aspecto futbolístico, existe otro factor que preocupa en la dirigencia: cuentan con contratos importantes desde lo económico y liberar esos salarios permitiría darle mayor margen al club. Los dos tienen vínculo vigente hasta diciembre. Si en los próximos días no aparece una solución, todo indica que seguirán, aunque entrenando al margen.

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En ese escenario también surge un interrogante inevitable: si finalmente permanecen hasta el final de sus contratos, ¿Madelón mantendrá la decisión de no utilizarlos o, ante cualquier necesidad deportiva, terminará devolviéndoles un lugar dentro del plantel como pasó con Claudio Corvalán? El cierre del mercado puede modificar más de un plan y en Unión saben que, si no consiguen resolver estas dos situaciones antes del viernes, convivirán con el tema hasta fin de año.

Unión Franco Fragapane Augusto Solari
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