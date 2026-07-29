Adjudicaron la tercera Estación Policial de Santa Fe: así será el edificio de casi $15.000 millones que se levantará en el Parque Federal

La obra fue adjudicada a una unión transitoria de empresas y demandará 540 días de ejecución. El edificio reemplazará el esquema tradicional de comisarías y formará parte del nuevo modelo de despliegue policial impulsado por la Provincia.

Adjudicación de Obra: Se aprobó la construcción de la Estación Policial Santa Fe Centro por $14.728 millones.

El Gobierno de Santa Fe adjudicó oficialmente la construcción de la futura Estación Policial Santa Fe Centro, un edificio que se levantará en el Parque Federal y que integrará el nuevo sistema de seguridad impulsado por la Provincia para reemplazar progresivamente el modelo tradicional de comisarías.

La obra fue adjudicada mediante el decreto 1547 a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L., por un monto de $14.728.492.690 , cifra que representa un 22,65 % menos que el presupuesto oficial previsto para la licitación.

El complejo estará emplazado en el sector comprendido por las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano y tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Será la tercera estación policial de la ciudad

La Estación Policial Centro será la tercera infraestructura de este tipo que tendrá la capital provincial, sumándose a las que actualmente se construyen en Parque Garay y en la zona de bulevar French.

El proyecto forma parte del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías, una iniciativa con la que el Gobierno provincial busca reorganizar el despliegue operativo de la Policía de Santa Fe.

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Durante la presentación de la licitación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que estas obras consolidarán un nuevo paradigma de seguridad.

"Vamos a dejar en la ciudad de Santa Fe tres estaciones policiales terminadas para que este modelo de despliegue operativo se vuelva irreversible", había afirmado el funcionario, quien remarcó que las estaciones fueron diseñadas para fortalecer la presencia policial en la vía pública.

Cómo será el edificio

La futura estación contará con 4.866,8 metros cuadrados cubiertos y otros 1.279,2 metros cuadrados semicubiertos, distribuidos en dos grandes sectores funcionales.

El primero estará destinado a las tareas operativas y administrativas. Allí funcionarán las dependencias policiales, áreas de servicios, vestuarios, patios internos y un auditorio con capacidad para 162 personas. En ese mismo sector se ubicará el espacio de atención al público y recepción de denuncias.

El edificio tendrá un hall central de triple altura que organizará la circulación de efectivos y ciudadanos, mientras que en el exterior se construirá una playa para 36 móviles policiales.

El segundo bloque estará destinado al alojamiento del personal, con capacidad para 60 agentes distribuidos en 20 habitaciones, además de gimnasio y comedor.

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También transformará el entorno del Parque Federal

El proyecto no contempla únicamente la construcción del edificio policial, sino también una intervención urbana sobre el sector del Parque Federal donde será emplazado.

Las obras incluyen la apertura de la calle Luciano Torrent, nuevas dársenas de estacionamiento, veredas de hormigón, bicisendas, iluminación pública, espacios deportivos y la incorporación de parquización con especies autóctonas.

Cómo fue la adjudicación

La licitación pública se había realizado el pasado 22 de mayo y contó con la participación de 14 empresas y uniones transitorias.

Tras la evaluación técnica, administrativa y económica de las propuestas, la comisión evaluadora determinó que la oferta presentada por Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L. reunía las mejores condiciones para ejecutar la obra.

Como parte del contrato, la Provincia otorgará un anticipo financiero equivalente al 15 % del monto adjudicado, destinado a facilitar el inicio de los trabajos, mientras que la empresa deberá constituir las garantías previstas por la Ley de Obras Públicas antes de la firma definitiva del convenio.