Colapinto tuvo una discreta actuación en las primeras dos prácticas libres del GP de España

Franco Colapinto (Alpine) concretó un buen viernes de entrenamientos con un mejor tiempo 1m17s051. Pierre Gasly quedó por detrás, en el puesto 17° y 16°, respectivamente.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo destacarse y cerró este viernes con una discreta actuación en las primeras dos sesiones de entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Colapinto, que viene de tener un fin de semana para el olvido en Mónaco, quedó décimo en la FP1, mientras que en la segunda tanda finalizó decimoquinto.

El argentino empezó la jornada con una buena actuación en la práctica libre 1, donde se mostró muy firme en todo momento y pudo cerrarla con un buen tiempo de 1:17,893, para terminar décimo y a un segundo y 530 milésimas del líder, que fue el británico George Russell (Mercedes).

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, no la pasó nada bien y quedó decimoséptimo. Sin embargo, nada podrá amargar el viernes del francés, ya que durante la mañana se confirmó que la FIA le quitó las penalizaciones que había sufrido en Mónaco y recuperó el tercer puesto con el que había cruzado la bandera a cuadros el domingo pasado.

Colapinto y Gasly, con muchas complicaciones en España

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, los pilotos de Alpine tuvieron muchas complicaciones para mejorar el rendimiento y tuvieron que conformarse con la decimoquinta posición para Colapinto y el decimosexto lugar para Gasly.

El mejor tiempo de Colapinto en la FP2 fue de 1:17,051, para quedar a un segunda y 625 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Russell, por su parte, concluyó a solo nueve milésimas del vigente campeón del mundo.

A su vez, el líder del campeonato, que es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), no participó en la primera práctica libre, mientras que en la segunda quedó a medio segundo de Norris para ocupar el quinto lugar.

La actividad en el GP de España continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 7:30 de la mañana, y la clasificación, que iniciará a las 11.

Un factor clave durante todo el fin de semana será la gestión de los neumáticos, ya que varios pilotos se quejaron del rendimiento de los mismos y se mostraron muy incómodos.