Colapinto finalizó 10° en la primera práctica del Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino de Alpine concretó una buena primera sesión de entrenamiento, a la espera de la segunda que será a las 12 horas de la Argentina

Franco Colapinto terminó 10° en la primera sesión de entrenamiento para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 . La segunda práctica tendrá lugar a las 12 de la Argentina, mientras que la tercera será el sábado a las 7.30.

El piloto argentino de Alpine registró un mejor tiempo de 1:17.893. Pierre Gasly, su compañero, fue 0.615 segundos más lento y terminó 17°.

Hasta el momento, el más rápido del viernes fue George Russell, que firmó una vuelta de 1m16s363 con el Mercedes en la FP1. Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio.

Vale destacar que la primera práctica libre estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos. En línea con el reglamento que obliga a los equipos a ceder el volante a sus pilotos reserva en cuatro sesiones oficiales por temporada, dos por cada monoplaza, varios titulares cedieron su lugar:

Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull, Fred Vesti sustituyó a Kimi Antonelli en Mercedes, Colton Herta tomó el auto de Sergio Checo Pérez en Cadillac, Dino Beganovic pilotó en lugar de Lewis Hamilton en Ferrari, Luke Browning reemplazó a Alex Albon en Williams y Paul Aron fue por Nico Hulkenberg en Audi.

Práctica libre 1 para el Gran Premio de Barcelona de la F1

G. Russell (Mercedes) — 1m16s363

O. Piastri (McLaren) — +0s203

C. Leclerc (Ferrari) — +0s520

M. Verstappen (Red Bull) — +0s684

L. Fornaroli (McLaren) — +0s853

P. Aron (Audi) — +0s958

L. Lawson (Racing Bulls) — +1s109

D. Beganovic (Ferrari) — +1s415

A. Lindblad (Racing Bulls) — +1s441

F. Colapinto (Alpine) — +1s530

O. Bearman (Haas) — +1s809

G. Bortoleto (Audi) — +1s846

C. Sainz (Williams) — +1s930

A. Iwasa (Red Bull) — +1s935

F. Vesti (Mercedes) — +2s002

E. Ocon (Haas) — +2s009

P. Gasly (Alpine) — +2s145

V. Bottas (Cadillac) — +2s551

F. Alonso (Aston Martin) — +3s704

L. Stroll (Aston Martin) — +3s955

C. Herta (Cadillac) — +4s334

L. Browning (Williams) — Sin tiempo