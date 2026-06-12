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Colapinto finalizó 10° en la primera práctica del Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino de Alpine concretó una buena primera sesión de entrenamiento, a la espera de la segunda que será a las 12 horas de la Argentina

12 de junio 2026 · 11:30hs
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Franco Colapinto finalizó 10º en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona.

Franco Colapinto finalizó 10º en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona.

Franco Colapinto terminó 10° en la primera sesión de entrenamiento para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. La segunda práctica tendrá lugar a las 12 de la Argentina, mientras que la tercera será el sábado a las 7.30.

Franco Colapinto y una buena práctica libre

El piloto argentino de Alpine registró un mejor tiempo de 1:17.893. Pierre Gasly, su compañero, fue 0.615 segundos más lento y terminó 17°.

Hasta el momento, el más rápido del viernes fue George Russell, que firmó una vuelta de 1m16s363 con el Mercedes en la FP1. Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio.

Vale destacar que la primera práctica libre estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos. En línea con el reglamento que obliga a los equipos a ceder el volante a sus pilotos reserva en cuatro sesiones oficiales por temporada, dos por cada monoplaza, varios titulares cedieron su lugar:

Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull, Fred Vesti sustituyó a Kimi Antonelli en Mercedes, Colton Herta tomó el auto de Sergio Checo Pérez en Cadillac, Dino Beganovic pilotó en lugar de Lewis Hamilton en Ferrari, Luke Browning reemplazó a Alex Albon en Williams y Paul Aron fue por Nico Hulkenberg en Audi.

Práctica libre 1 para el Gran Premio de Barcelona de la F1

G. Russell (Mercedes) — 1m16s363

O. Piastri (McLaren) — +0s203

C. Leclerc (Ferrari) — +0s520

M. Verstappen (Red Bull) — +0s684

L. Fornaroli (McLaren) — +0s853

P. Aron (Audi) — +0s958

L. Lawson (Racing Bulls) — +1s109

D. Beganovic (Ferrari) — +1s415

A. Lindblad (Racing Bulls) — +1s441

F. Colapinto (Alpine) — +1s530

O. Bearman (Haas) — +1s809

G. Bortoleto (Audi) — +1s846

C. Sainz (Williams) — +1s930

A. Iwasa (Red Bull) — +1s935

F. Vesti (Mercedes) — +2s002

E. Ocon (Haas) — +2s009

P. Gasly (Alpine) — +2s145

V. Bottas (Cadillac) — +2s551

F. Alonso (Aston Martin) — +3s704

L. Stroll (Aston Martin) — +3s955

C. Herta (Cadillac) — +4s334

L. Browning (Williams) — Sin tiempo

Colapinto Gran Premio Barcelona
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