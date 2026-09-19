La Garra logró su tercera victoria consecutiva en Santa Fe

En un colmado estadio Invencible de Santa Fe, el seleccionado argentino de Handball femenino se impuso a Uruguay por 26 a 21 en su tercera presentación en el certamen.

El seleccionado argentino femenino de handball consiguió su tercera victoria consecutiva en los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, al imponerse a Uruguay por 26-21, en un encuentro que tuvo a las argentinas arriba en el marcador durante buena parte del desarrollo. La Garra, que había debutado con una contundente victoria por 34-11 ante Colombia y luego había superado a Chile por 32-25, volvió a mostrar solidez para quedarse con un nuevo triunfo.

Por la tercera fecha de los Juegos Suramericanos, la Selección conducida por Mariano Muñez le ganó a Uruguay 26:21 para mantenerse en lo más alto del torneo. Mañana 19:30hs jugará su cuarto partido del certamen frente a Perú.

La Garra le dio continuidad a los triunfos obtenidos en las dos primeras jornadas de competencias, ante Colombia y Chile, con un nuevo éxito esta vez ante Uruguay en un encuentro de gran exigencia física.

En un torneo que se disputa bajo el formato de todos contra todos, Argentina se ubica como líder producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones, al igual que Paraguay que hoy superó a Colombia 40:15. En el otro encuentro del día, Chile derrotó a Perú 35:12.

Carolina Bono -que marcó 5 goles- fue la máxima goleadora de una Selección que pudo resolver el partido promediando el segundo tiempo -14:10 al descanso- teniendo varios puntos individuales altos como el de Candelaria Cuadrado en el arco -12 atajadas en un 39%- y la propia Bono, pero sobre todo gracias a un gran trabajo colectivo en defensa.

La Garra afronta esta competencia con el principal objetivo de asegurar un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Todos los partidos de La Garra en los Juegos Suramericanos se transmiten en vivo por TyC Sports, Disney+ y el canal de You Tubue de los Odesur.

En el arranque, la Selección se hizo muy fuerte en defensa para sacar la primera diferencia, 6:2 llegando a los diez minutos. El perfecto trabajo en el eje central comandado por Antonela Mena, muy bien acompañada por María Eugenia Mellano, Malena Cavo y Carolina Luque fue fundamental para dejar a Uruguay sin demasiado goleo.

En ataque, la efectividad de Yamila Baggio y Viriginia Catera, la potencia de Cavo y Bono en la primera línea y una buena conexión con Luque en el pivot completó un perfecto arranque. Con el correr de los minutos, Uruguay pudo recuperar terreno creciendo en defensa y subiendo la pelota rápido, una situación que Argentina no pudo controlar.

Parcial 0:3 para el regreso a la igualdad y comenzar a construir el juego nuevamente. Crecimiento que se dio de forma muy gradual y que tendría como quiebre un penal a favor de Uruguay que le podría haber permitido igualar en 10. Candelaria Cuadrado fue a su palo izquierdo, tapó el lanzamiento y a partir de ahí cinco goles consecutivos que significó irse al descanso 14:10 arriba.

Un segundo tiempo picante en Santa Fe

En el complemento, Argentina le dio continuidad al buen cierre del primer tiempo con una buena performance en ataque para llegar a 6mts, aunque chocó en varias oportunidades con Agustina Modernell que le concedió la chance a las charrúas de descontar a dos tantos.

Desde lo actitudinal, la Selección compensó ese gran momento de la arquera uruguaya, mantener durante varios minutos la diferencia de dos y darle paso a otro muy buen momento nacional. En ese marco, que levantó a todo el público en el invencible, La Garra tuvo tres figuras excluyentes: Candelaria Cuadrado cerrando el arco albiceleste, Luque luchando en ambas áreas y Carolina Bono imparable en ataque.

Parcial 4:1 para sacar la máxima del partido, 20:15, en quince minutos de juego que significaría el quiebre definitivo. La defensa siguió mostrándose muy fuerte, Cuadrado siguió sumando atajadas y con subidas rápidas y un buen juego con el pivot estiró la diferencia para el 23:16 a diez del final. Ventaja que se licuaría un tanto de cara al final, pero no evitaría la victoria 26:21.

Síntesis:

Argentina (26:21 vs. Uruguay): Carolina Bono (5), Malena Cavo (4), Miranda Kruk (4), Antonela Mena (3), Carolina Luque (3), Virginia Catera (2), Milagros Schneider (2), Mora Carballo (1), Yamila Baggio (1), María Eugenia Mellano (1), Dolores García, Zoe Oriolo, Candelaria Cuadrado y Lola Nuñez.

Próximo partido: Argentina vs. Perú – 4° fecha | Sábado 19 de septiembre, 19:30 horas.