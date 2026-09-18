Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

La mujer, de 48 años, sufrió una herida superficial en el abdomen. Fue atendida en el hospital Cullen y recibió el alta. El agresor permanece sin identificar

Una mujer de 48 años fue herida con un arma blanca este jueves por la noche, luego de atender un llamado a la puerta de su vivienda ubicada en calle Obispo Gelabert al 4000, en Santo Tomé . El hecho ocurrió antes de las 21. La Policía de Santa Fe tomó conocimiento de la situación a partir del ingreso de la víctima al Samco de Santo Tomé , adonde llegó con una herida en el abdomen.

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El ataque

Según relató la mujer a los agentes, se encontraba en su domicilio cuando escuchó que golpeaban la puerta. Al abrir, fue atacada por un joven que le provocó una herida con un arma blanca. La víctima describió al agresor como "un joven que le vendía cosas", aunque hasta el momento no pudo aportar otros datos que permitan establecer su identidad.

Tras recibir las primeras curaciones en el Samco, la mujer fue trasladada al hospital Cullen, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Allí fue examinada por un médico, quien constató que presentaba una herida superficial en el abdomen. Le practicaron una sutura y posteriormente recibió el alta médica.

Investigación y peritajes

Tras conocer el hecho, la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó la novedad al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Flagrancia en turno ordenó una serie de medidas para intentar esclarecer el ataque e identificar al agresor.

Entre las diligencias dispuestas se encuentra la constatación del estado de salud de la víctima, la identificación de posibles testigos entre los vecinos de la zona y la búsqueda de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque o el desplazamiento del sospechoso.

Además, se ordenaron los peritajes criminalísticos de rigor y distintas tareas investigativas destinadas a establecer la identidad del joven señalado por la víctima como autor de la agresión. Los trabajos quedaron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).