Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

La mujer, de 48 años, sufrió una herida superficial en el abdomen. Fue atendida en el hospital Cullen y recibió el alta. El agresor permanece sin identificar

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de septiembre 2026 · 10:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Una mujer de 48 años fue herida con un arma blanca este jueves por la noche, luego de atender un llamado a la puerta de su vivienda ubicada en calle Obispo Gelabert al 4000, en Santo Tomé. El hecho ocurrió antes de las 21. La Policía de Santa Fe tomó conocimiento de la situación a partir del ingreso de la víctima al Samco de Santo Tomé, adonde llegó con una herida en el abdomen.

• LEER MÁS: Hallaron el cuerpo de un hombre que murió electrocutado al intentar robar cables en la Ruta Nacional 19

El ataque

Según relató la mujer a los agentes, se encontraba en su domicilio cuando escuchó que golpeaban la puerta. Al abrir, fue atacada por un joven que le provocó una herida con un arma blanca. La víctima describió al agresor como "un joven que le vendía cosas", aunque hasta el momento no pudo aportar otros datos que permitan establecer su identidad.

Tras recibir las primeras curaciones en el Samco, la mujer fue trasladada al hospital Cullen, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Allí fue examinada por un médico, quien constató que presentaba una herida superficial en el abdomen. Le practicaron una sutura y posteriormente recibió el alta médica.

Investigación y peritajes

Tras conocer el hecho, la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó la novedad al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Flagrancia en turno ordenó una serie de medidas para intentar esclarecer el ataque e identificar al agresor.

Entre las diligencias dispuestas se encuentra la constatación del estado de salud de la víctima, la identificación de posibles testigos entre los vecinos de la zona y la búsqueda de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque o el desplazamiento del sospechoso.

Además, se ordenaron los peritajes criminalísticos de rigor y distintas tareas investigativas destinadas a establecer la identidad del joven señalado por la víctima como autor de la agresión. Los trabajos quedaron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

mujer herida arma blanca Santo Tomé
Noticias relacionadas
Detenidos. Un joven de 22 años fue aprehendido como presunto partícipe y una mujer de 27 por falso testimonio.

Homicidio en Bº San Lorenzo: un joven fue aprehendido como presunto partícipe y una mujer por falso testimonio

Imagen ilustrativa

Investigan el ataque a un policía en actividad que fue apuñalado en el Fonavi San Jerónimo

El vehículo incendiado en el límite con Recreo Sur

Investigan el origen de un incendio que destruyó completamente un auto en el límite con Recreo Sur

El detenido tras agredir y amenazar a un vecino

Amenazó a un vecino con un arma, lo golpeó y terminó detenido: le secuestraron una pistola y una escopeta

Lo último

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Último Momento
Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social