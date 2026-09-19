Colón mira de reojo la fecha 30: cómo se mueve la Zona A de la Primera Nacional

Ferro recibirá a Ciudad Bolívar, desde las 15.30, con el objetivo de recuperar la punta en soledad de la Zona A, donde se encuentra Colón.

Colón llega a la fecha 30 con la necesidad de volver a ganar , pero también estará atento a lo que ocurra con los equipos que aparecen por encima suyo en la Zona A de la Primera Nacional. El Sabalero tiene por delante su partido ante Los Andes, aunque antes habrá varios encuentros que pueden modificar las posiciones de una tabla cada vez más apretada.

Deportivo Morón es el líder de la Zona A y Ferro su escolta , ambos con una diferencia de nueve puntos sobre Colón. El Verdolaga, además, buscará este sábado recuperar terreno después de haber perdido la punta producto de una racha de tres empates consecutivos.

Ferro recibirá desde las 15.30 a Ciudad de Bolívar, con arbitraje de Felipe Viola. Juan Manuel Sara no podrá contar con Federico Tévez, suspendido por dos fechas, mientras que Lautaro Parisi, goleador del equipo en la temporada, volverá a estar disponible tras recuperarse de una lesión.

La probable formación del conjunto de Caballito es: Fernando Monetti; Sebastián Corda, Juan Orellana o Misael Tarón, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Nicolás Gómez; Enzo Hoyos; Ángel González y Lautaro Parisi o Franco García.

Para Colón, una caída o un nuevo empate de Ferro podría abrir una pequeña ventana para reducir distancias, siempre y cuando el Sabalero consiga hacer su parte frente a Los Andes.

Varios cruces que también pueden mover la tabla

Otro de los partidos importantes será el que protagonizarán San Miguel y All Boys, desde las 15.30 en Los Polvorines. El equipo de Floresta viene de recibir un duro golpe ante San Telmo y Fabián Nardozza analiza una variante en ataque, con Santiago Apa o Ulises Delgado para acompañar a Lucas Cano.

También jugarán Acassuso y Mitre de Santiago del Estero, desde las 15, en un partido de enorme importancia para el local. El Quemero lleva 12 fechas sin ganar y necesita sumar para mantener viva la ilusión de escapar de la zona de descenso. Ricardo Pancaldo prepara dos modificaciones y podría presentar a Bruno Dordoni y David De Estéfano desde el comienzo.

Por su parte, San Telmo recibirá a Estudiantes de Caseros, desde las 15.30. El Candombero viene de vencer 1-0 a All Boys y logró salir de la zona roja, aunque todavía se encuentra apenas un punto por encima del descenso. Aníbal Biggeri podría repetir la formación que ganó en Floresta.

Colón, obligado a aprovechar su oportunidad

Todos estos resultados serán seguidos con atención en Santa Fe porque Colón necesita que la fecha 30 le entregue una mano, aunque la principal tarea estará en el Brigadier López. El equipo de Iván Delfino recibirá este domingo desde las 16.30 a Los Andes con el objetivo de cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

El Sabalero se encuentra a nueve puntos del líder Deportivo Morón y del escolta Ferro, por lo que una nueva pérdida de puntos podría alejarlo todavía más de la pelea. En cambio, una victoria le permitiría recuperar terreno y, dependiendo de lo que ocurra con los equipos que están arriba, volver a ilusionarse con meterse de lleno en la discusión por los primeros puestos.

La fecha 30, entonces, no será un capítulo más para Colón. Mientras prepara su partido ante Los Andes, el Sabalero también mira hacia arriba, porque cada punto que dejen en el camino sus rivales puede convertirse en una oportunidad en este tramo decisivo del campeonato.