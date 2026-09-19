Hockey: cuatro jugadores argentinos entre los mejores del mundo

Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoe Díaz integran la lista de candidatos para los FIH Hockey Stars Awards 2026. Tres campeonas del Mundo y un bronce mundialista compiten por el premio del 2026.

Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoe Díaz integran la lista de candidatos para los FIH Hockey Stars Awards 2026.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) anunció oficialmente la lista de candidatos para los premios FIH Hockey Stars Awards 2026. Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz integran la lista que convoca a los mejores del mundo. Los fans del hockey pueden aportar su voto en este link.

Tras evaluar el desempeño de todos los atletas elegibles, un panel de expertos designó la nómina final de competidores, destacando a aquellos que tuvieron el mayor impacto, ofrecieron actuaciones inolvidables e inspiraron a los fans durante un año excepcional para la disciplina marcado por el Mundial de Hockey 2026.

El hockey nacional cuenta con cuatro representantes entre la élite global:

• Sofía Cairo: Nominada a la categoría FIH Jugadora del Año (Femenino) junto a Xan de Waard (Países Bajos) y Charlotte Englebert (Bélgica).

• Tomás Domene: Nominado a la categoría FIH Jugador del Año (Masculino) junto a Tom Boon (Bélgica) y Justus Weigand (Alemania).

• Cristina Cosentino: Nominada a la categoría FIH Arquera del Año (Femenino) junto a Jocelyn Bartram (Australia) y Anne Veenendaal (Países Bajos).

• Zoe Díaz: Nominada a la categoría FIH “Rising Star” del Año (Femenino) junto a Claire Colwill (Australia) y Famke van Heel (Bélgica).

Para tomar la decisión, el comité analizó los datos de todos los certámenes internacionales de 2026, incluyendo la FIH Hockey Pro League, los Clasificatorios, las Nations Cups y la reciente Copa del Mundo FIH 2026 celebrada en Bélgica y Países Bajos, que concluyó el 30 de agosto y tuvo a ambos seleccionados argentinos arriba del podio mundialista.

La elección de los ganadores ya está en marcha. La FIH invita a expertos, atletas internacionales, medios de comunicación, aficionados y jugadores a participar. Solo se aceptará un voto por categoría.

internacionales, medios de comunicación, aficionados y jugadores a participar. Solo se aceptará un voto por categoría.

El plazo límite para registrar la participación finalizará el 30 de septiembre de 2026 a las 23:59.

Toda la comunidad del hockey está invitada a emitir su voto y apoyar a los talentos nacionales ingresando al sitio web de Votación de la FIH.

Por último, las categorías que premiarán al Mejor Entrenador y al Mejor Árbitro (tanto femenino como masculino) no estarán abiertas al escrutinio público, sino que serán resueltas internamente por el grupo de expertos de hockey y el Comité de Arbitraje de la FIH.