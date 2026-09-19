Agenda de los Suramericanos: variadas competencias en los diferentes escenarios de Santa Fe

Santa Fe, Rosario, Rafaela, Recreo y Paraná tendrán una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con actividad en deportes de equipo y disciplinas individuales. Habrá definiciones con medallas en tiro deportivo, judo, lucha, sóftbol y skateboarding.

Continúan las competencias de Tiro en el Invencible de la ciudad de Recreo.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este sábado 19 de septiembre con una nueva jornada de competencia en las ciudades sede y subsedes. Santa Fe tendrá hockey, vela, tiro deportivo, balonmano y esquí náutico; Rosario concentrará fútbol, vóley, natación artística, judo, gimnasia, rugby y otras disciplinas; Rafaela será escenario de las finales de skateboarding; mientras que Paraná recibirá las definiciones del sóftbol femenino.

Santa Fe: hockey, tiro deportivo, vela y hand ball

En Santa Fe, la actividad comenzará con el esquí náutico en el Lago del Sur, desde las 9, y el tiro deportivo en el Centro Internacional de Tiro, desde las 9:30. Esta última disciplina tendrá definiciones en rifle 50 metros, escopeta trap y pistola 25 metros, con premiación de los medallistas.

El handball tendrá mucha actividad en la ciudad de Santa Fe.

El hockey tendrá partidos desde las 10 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en el Parque del Sur. La vela desarrollará su jornada de competencia desde las 9:30 en la Laguna Setúbal.

El balonmano femenino tendrá partidos desde las 14:30 en Invencible Santa Fe, con nuevos encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Rosario en los Suramericanos: fútbol, judo, lucha, gimnasia y rugby

Rosario tendrá una amplia programación desde la mañana. Fútbol masculino tendrá dos partidos. El primero a las 10, Paraguay - Venzuela; y a las 15, Argentina - Uruguay.

En tanto, natación artística, en el Invencible Centro Acuático, comienza a las 10 y se extiende hasta las 19. Y Gimnasia rítmica, en el Invencible Arena, comenzará a las 13 y tendrá competencias hasta las 18.

El Hipódromo de Rosario verá nuevamente en acción el rugby de seven.

En tanto, judo, en el Invencible Rosario, comenzará a las 10 y finalizará a las 19. Y Rugby 7 tendrá partidos a las 14, a las 16.42 y a las 19.24.

Ecuestre, en el Jockey, comenzará a las 11; Gimnasia trampolín, en el Invencible Arena, será a las 16; y voley indoor femenino, en el estadio Claudio Newell's, iniciará a las 15.

Finalmente lucha libre, en La Rural Nave B, comenzará a las 10. Y las finales se prevén a las 17.

Rafaela: finales de skateboarding y premiación

Rafaela tendrá una de las principales definiciones del sábado con las finales de skateboarding. La actividad comenzará a las 11.40 en la pista, con las pruebas femenina –y a las 14.05 las masculina–, que incluirán dos runs y cinco Best Tricks.

La jornada tendrá su ceremonia de premiación a las 16:30, cuando se entreguen las medallas de las pruebas definidas durante el día.

Paraná: las medallas del sóftbol femenino

En Paraná estará otra de las grandes definiciones de la jornada. El sóftbol femenino tendrá los partidos por las medallas en el Estadio Mundialista de Sóftbol.

El encuentro por el bronce comenzará a las 14, mientras que posteriormente se disputará la final por la medalla de oro. La jornada concluirá con la premiación de las tres selecciones que ocupen el podio.