Moto3: complicada clasificación para Perrone y Morelli en el GP de Austria

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli (ambos de KTM) tuvieron una complicada clasificación en el Gran Premio de Austria de Moto 3 , al conseguir el duodécimo y el vigésimo tercer puesto respectivamente para la largada en la carrera de este domingo.

Perrone registró un tiempo de 1:40,764 y quedó a 1,180 segundos del poleman, que fue el español Brian Uriarte (KTM). Morelli, por su parte, giró en 1:41,260 y terminó muy por detrás.

De esta manera, ambos representantes argentinos tendrán que protagonizar una muy buena remontada en la carrera si quieren soñar con la posibilidad de subirse al podio.

Perrone no pudo repetir lo hecho el año pasado en este circuito, donde había conseguido una histórica pole position. Este viernes durante la práctica clasificatoria el argentino había protagonizado un fuerte choque, aunque se recuperó sin mayores inconvenientes.

Pese a la complicada clasificación que tuvieron en el Red Bull Ring, tanto Perrone como Morelli están teniendo una muy buena temporada en la categoría.

Cómo marcha Martín Morelli

Morelli marcha quinto en el campeonato con 138 puntos, mientras que Perrone lo sigue con 114 unidades. Incluso ambos se subieron varias veces al podio en lo que va del 2026.

De todas maneras, los pilotos argentinos están muy lejos del líder del campeonato que es el español Máximo Quiles (KTM), quien se impuso en ocho de las 14 fechas disputadas y lidera con más de 100 puntos de ventaja sobre su escolta, que es su compatriota David Almansa (KTM).

La actividad en Moto 3 en Austria continuará con la carrera principal, que está programada para las 6 de la mañana de este domingo.