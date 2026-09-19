Todo lo que hay para ver este sábado por el Torneo Clausura

La fecha 10 del Torneo Clausura continúa este sábado con partidos importantes en la pelea por los playoffs y en la lucha por salir de la zona baja.

La décima fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá cuatro partidos este sábado , con Gimnasia y Banfield, Gimnasia de Mendoza y Riestra, River y Huracán, además del clásico cordobés entre Instituto y Talleres. Los encuentros serán importantes tanto por la pelea por los playoffs como por la necesidad de sumar para escapar de las últimas posiciones.

Desde las 14.30 , Gimnasia y Esgrima La Plata será local de Banfield en el estadio Juan Carmelo Zerillo , por la décima fecha de la Zona B. El árbitro será Jorge Baliño , con José Carreras en el VAR, y el partido será televisado por TNT Sports.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra ocupa el tercer lugar de la zona con 16 puntos, a dos del líder y con la misma cantidad de unidades que Sarmiento. Viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, luego de conseguir triunfos frente a Rosario Central y Tigre. El Lobo sumó siete de los últimos nueve puntos y se mantiene en puestos de clasificación.

Banfield, en cambio, marcha duodécimo con ocho puntos y llega después de empatar 1-1 con Barracas Central y perder 3-1 ante Aldosivi. Durante la semana, Pedro Troglio presentó su renuncia, pero la dirigencia decidió no aceptarla. El resultado en La Plata será importante para determinar cómo continúa su ciclo.

Gimnasia de Mendoza y Riestra se enfrentan en Cuyo

También a las 14.30, Gimnasia de Mendoza recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Víctor Antonio, en otro encuentro correspondiente a la fecha 10 del Clausura.

El conjunto mendocino, conducido por Darío Franco, buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes y acomodarse en el campeonato. Enfrente estará un Riestra dirigido por Guillermo Duró, que intentará conseguir un resultado positivo fuera de casa y continuar escalando posiciones.

River busca seguir de racha ante Huracán

A las 19, River recibirá a Huracán en el Monumental, en uno de los partidos destacados de la jornada. El encuentro tendrá a Facundo Tello como árbitro y a Fernando Echenique en el VAR, con transmisión de ESPN Premium.

El Millonario atraviesa un momento positivo desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino, ya que ganó los tres partidos que disputó bajo su conducción. River derrotó a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, resultados que le permitieron meterse en zona de clasificación a los playoffs.

Huracán también llega con aspiraciones. El equipo de Diego Martínez venció 2-1 a Racing en la fecha anterior y suma 13 puntos, los mismos que River, aunque se encuentra fuera de los puestos de playoffs por diferencia de gol. El Globo buscará dar el golpe en Núñez para mantenerse en la pelea por los objetivos de la temporada.

Instituto y Talleres protagonizan el clásico cordobés

La jornada se cerrará a las 21.15 con el clásico entre Instituto y Talleres, que se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón por la décima fecha de la Zona A.

Instituto es uno de los protagonistas del campeonato y llega con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y dos derrotas. La Gloria busca mantenerse en lo más alto de la zona y contará nuevamente con Matías Gallardo, quien cumplió la suspensión tras su expulsión ante Unión.

Talleres, por su parte, está anteúltimo con ocho unidades y necesita seguir sumando para alejarse de la parte baja. Después de perder ante San Lorenzo en el debut de Omar De Felippe, la T reaccionó y consiguió una victoria 2-1 frente a Unión en Córdoba, con goles de Agustín Álvarez y Valentín Depietri.

El clásico llega así con realidades diferentes, pero con un objetivo compartido: sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en la pelea de cada equipo dentro del Torneo Clausura.