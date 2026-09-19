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Fiesta del hockey en la ASH: Las Leonas y Los Leones hicieron vibrar a Santa Fe

Las selecciones nacionales de hockey marcaron el ritmo de la competencia en las instalaciones renovadas de la Asociación Santafesina de Hockey, en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 11:06hs
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 Las Leonas vencieron a Chile y Santa Fe las acompañó en una tarde de fiesta.

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 Las Leonas vencieron a Chile y Santa Fe las acompañó en una tarde de fiesta.

En un marco de público imponente que colmó la infraestructura de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), la actuación de Las Leonas y de Los Leones se transformó en una de las grandes postales de los Juegos Suramericanos 2026.

La capital provincial vivió este viernes una jornada histórica de deporte de alto rendimiento con la presentación de los seleccionados nacionales de hockey sobre césped, en una de las canchas de la ASH completamente restaurada y modernizada para esta cita de carácter internacional.

El evento no sólo convocó a la comunidad local, sino que generó un intenso movimiento de visitantes procedentes de diversos puntos de la provincia de Santa Fe y de provincias vecinas como Entre Ríos.

&nbsp;Con tribunas colmadas por familias, estudiantes e instituciones de toda la provincia y la regi&oacute;n se vivi&oacute; toda una fiesta.

Con tribunas colmadas por familias, estudiantes e instituciones de toda la provincia y la región se vivió toda una fiesta.

El despliegue en la ASH volvió a evidenciar el impacto positivo que genera la cita continental en la dinámica de la ciudad. El flujo constante de familias, delegaciones de clubes locales y estudiantes consolidó al escenario deportivo como un espacio de convivencia y celebración colectiva.

La logística para el ingreso, permanencia y egreso de los espectadores en el predio ratificó la capacidad de respuesta de la gestión municipal y provincial para albergar convocatorias masivas, dinamizando el turismo, la gastronomía y el comercio santafesino.

Un impulso económico, turístico y social en los Suramericanos

El impacto de la llegada de las figuras nacionales a la ciudad fue destacado por los propios asistentes, quienes valoraron la escala y la organización del certamen. Al respecto, Agustín Ferrari, vecino que regresó recientemente a la capital tras residir en el exterior, remarcó: “Fue un gran partido, Las Leonas le pasaron por arriba a Chile y me pareció perfecto cómo se está desenvolviendo este tipo de eventos, me llamó la atención la gran cantidad de gente de otros países que se ve tanto acá como en el centro. Es muy lindo que haya un evento de esta magnitud en esta ciudad que es tan linda".

En la misma línea, Facundo Rinaldi resaltó el movimiento económico y turístico generado por el certamen: "El turismo es muy importante para que conozcan la ciudad y este evento es hermoso. Ver a Las Leonas es increíble, las últimas campeonas, es una experiencia única con amigos. Ya vine a ver a Los Leones esta semana y ahora vinimos a Las Leonas, y después tenemos la idea de ver handball, a La Garra y a Los Gladiadores".

Por su parte, María Vicentín, proveniente de Santo Tomé, valoró el incesante flujo de vecinos en el polo deportivo: "Te das cuenta de la gente que está en la zona del Parque del Sur, del Fan Fest, del CARD y del CEF. El movimiento que genera este tipo de actividades es muy lindo para que la gente venga y disfrute del deporte".

Asimismo, estudiantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) que residen en la capital, como María Nazaret Ranallo y Victoria Gauna, coincidieron en que la infraestructura representa un beneficio de enorme valor. "Es una experiencia muy linda tener los Juegos acá y estar de local. Revolucionó a la gente y me gustó mucho. Se pudieron amoldar a la cantidad de gente bastante bien", destacó Ranallo, mientras que Gauna agregó: "Hicieron unas obras impresionantes que le van a quedar a la ciudad y me parece espectacular, un lujo. También nos viene re bien al instituto para poder usar estas instalaciones en lo que nosotros estudiamos".

Pasión federal y legado para las nuevas generaciones

La llegada del hockey continental sirvió también como punto de encuentro para instituciones de toda la zona. Desde la provincia de Entre Ríos, Jimena Rodríguez, representante del Club La Paz Hockey Club, celebró la oportunidad de trasladar a las jugadoras de su institución: "Venimos en representación del club a traer a nuestras alumnas y jugadoras a tener una experiencia única que es venir a ver a Las Leonas. Santa Fe está muy linda y me parece preparada para tan hermoso evento. Felicitaciones a todos los organizadores y colaboradores por la muy buena organización, fue bastante cómodo ingresar y salir".

Finalmente, la emoción de ver a las referentes nacionales en la cancha local se replicó en jóvenes deportistas de la región, como Kiara Polini, de San Jerónimo Norte, y Delfina Nesier, representante del Club Atlético Franck. En ese sentido, Polini indicó que "ver cómo juegan es una experiencia muy linda, pude cumplir uno de mis sueños. Se me hace muy bueno que la gente de la zona tenga esta oportunidad de venir a disfrutar y ojalá lo vuelvan a hacer otra vez para poder volver a venir".

En tanto, Nesier concluyó: "Me parece increíble porque esto permite que muchas personas puedan conocer diferentes deportes y que al hockey se le dé más importancia. La organización estuvo muy buena y siento que es muy importante compartir esta pasión".

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