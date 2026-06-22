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La particular situación de Unión con Enzo Roldán: ¿por qué no le conviene dejarlo libre?

Aunque hoy no tiene lugar en la consideración futbolística y no sumó minutos en todo 2026, Unión no tiene en sus planes rescindir el contrato de Enzo Roldán. Detrás de esa decisión existe una explicación económica que condiciona cualquier movimiento.

Ovación

Por Ovación

22 de junio 2026 · 13:28hs
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La particular situación de Unión con Enzo Roldán: ¿por qué no le conviene dejarlo libre?

José Busiemi / UNO Santa Fe

Mientras Unión trabaja en la reestructuración de su plantel para el segundo semestre del año, uno de los casos más llamativos es el de Enzo Roldán. El volante central no forma parte de los planes deportivos inmediatos, pero aun así la dirigencia pretende extender su contrato antes de resolver una posible salida.

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La situación tiene una explicación que excede lo futbolístico y está directamente relacionada con la inversión que realizó el club cuando decidió comprar parte de su pase.

La inversión que obliga a Unión a buscar una salida diferente

Tras la gran temporada que tuvo en 2023, donde fue una pieza determinante para que Unión lograra sostenerse en Primera División, la dirigencia tomó la decisión de adquirir el 50% de su ficha a Boca en una operación cercana al millón de dólares.

Aquel año fue, probablemente, el mejor de Roldán con la camiseta rojiblanca. Disputó 24 partidos en la Liga Profesional, marcó un gol y aportó una asistencia, convirtiéndose en uno de los futbolistas más regulares del equipo hasta sufrir una lesión meniscal que lo obligó a pasar por el quirófano y perderse el tramo decisivo del campeonato.

Sin embargo, con el paso del tiempo su protagonismo comenzó a diluirse. Primero perdió terreno durante el ciclo de Cristian González y posteriormente tampoco logró consolidarse cuando fue cedido a préstamo a Platense.

Ahora, con contrato vigente hasta el 31 de diciembre, Unión enfrenta un escenario complejo: si rescinde el vínculo o permite que el jugador quede libre al finalizar el año, debería afrontar una compensación económica vinculada a aquella compra realizada a Boca.

Por ese motivo, la intención del club es acordar una renovación antes de avanzar con cualquier negociación.

Del jugador clave de 2023 al presente sin minutos en Unión

La realidad deportiva de Roldán contrasta con aquella versión que supo destacarse en Unión. Tras disputar más de 120 partidos en su primera etapa como rojiblanco y transformarse en un mediocampista de referencia, su participación fue decreciendo notablemente.

En 2025 pasó a Platense, donde integró el plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura, aunque apenas tuvo participación: disputó siete partidos oficiales y acumuló menos de 150 minutos.

Luego regresó a Santa Fe para el inicio de 2026, pero tampoco encontró oportunidades. Hasta el momento no registra minutos oficiales ni en el Torneo Apertura ni en la Copa Argentina.

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Por eso, más allá de que las partes mantienen una buena relación y existe predisposición del futbolista para encontrar una solución, todo indica que Unión intentará primero asegurar una extensión contractual y luego buscarle un nuevo destino.

De esta manera, el futuro de Enzo Roldán aparece como uno de los temas a resolver durante este mercado de pases, donde el club busca evitar una pérdida económica importante y, al mismo tiempo, encontrar una salida conveniente para un jugador que supo ser una de las apuestas más fuertes de los últimos años.

Unión Enzo Roldán Boca
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