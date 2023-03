La Perla cayó en la ida de las semifinales de la Copa Federación

Hasta la última jugada del partido tuvo su posibilidad el azulgrana de Recreo Sur de empatarlo. Se lo impidió el arquero Spontón en una jugada que comenzó por un tiro libre que ejecutó Chávez y que de cabeza lo tuvo como protagonista a Vera. Al igual que lo que sucedió en Humboldt, los del Flaco Tobaldo fallaron en la definición.

Vale insistir que en los primeros 45 minutos no jugó nada bien el equipo dueño de casa, pero en el segundo perdió injustamente. Mereció algo más el elenco santafesino. Se jugaron cinco minutos más, pero no había caso, La Perla no lo pudo igualar para ir tranquilo al departamento General Obligado.

"Habíamos cambiado el sistema para el arranque, no funcionó, ellos se encuentran con un gol en una jugada aislada, un rechazo al medio, un error nuestro digamos, rematan desde afuera del área y se encuentran con el gol. Después corregimos en el segundo tiempo con los dos cambios, nos dio más volumen de juego en ataque, hicimos méritos para empatarlo, pero no se pudo" señaló Silvio Azoge.

El ayudante de campo de Tobaldo indicó que "conté siete situaciones de gol, ellos también tuvieron alguna, pero estábamos bastante jugado. Un equipo de Juventud que sabíamos que era difícil, que era duro, nosotros lamentablemente estamos errados. No podemos concretar, tenemos muy pocos goles a favor, pero lo bueno es que generamos situaciones. Generamos situaciones, pero no era el resultado esperado".

image.png Juventud de Malabrigo se llevó el partido de ida de las semifinales de la Copa Federación al derrotar a La Perla.

El ex jugador de Colón expresó que "creo que la llave está abierta porque tenemos buenos jugadores, tenemos buen equipo, y confianza que podemos revertirlo. Hay que trabajar en la semana para ir a Malabrigo en busca del triunfo. Uno está acostumbrado a este tipo de situaciones, tiene muchos años de fútbol, así que no pasa nada. Siempre hay que trabajar porque siempre se puede mejorar y creo que nosotros podemos tranquilamente lograrlo".

El próximo domingo, desde las 19, se definirá el finalista para la Copa Federación. El equipo representante de la Liga Reconquistense tiene la ventaja y jugará de local, pero La Perla irá con la ilusión intacta de dar vuelta el marcador.

Por su parte, en el departamento San Jerónimo, en el otro cruce de semifinales, Sportivo Rivadavia de San Genaro derrotó 2-1 a Club Arteaga. Los goles fueron convertidos por Juan Mansilla para el elenco de San Genaro, y Fernando Scarinchi descontó para la visita.

Síntesis:

La Perla del Oeste 0- Juventud de Malabrigo 1

La Perla del Oeste: Fernando Rossini; Juan Mandoza, Francisco Vera, Maximiliano Traverso y Germán Schmidt; Tomás Santillán y Facundo Dándolo; Agustín Flores, Pablo Martínez y Santiago Paredes; Emanuel Vatt. DT: Adalberto Tobaldo.

Juventud de Malabrigo: Emiliano Spontón; Vladimir Gallardo, Nicolás Cian, Natanael Amarilla y Miguel Silvero; Andrés Zorat, Homero Eichemberger, José Haacker, Maricio Rufanacht; Ignacio Molina y Gaspar Sager. DT: Cristian Sarramona y Juan Menapace.

Gol: en el primer tiempo, 8 min. Gaspar Sager (J).

Cambios: en el local, Joel Abraham por Tomás Santillán, Alexis Chávez por Paredes, Mauro Romero por Martínez, Facundo Farioli por Mendoza; en la visita, Juan Molina por Amarilla, Walter Casares por Sager, Roberto Arroyo por Haacker, Luciano Gutiérrez por Zorat y Marcelo Rosatti por Molina.

Amonestados: Schmidt, Martínez y Flores (LP); Cian, Ignacio Molina, Sager (J).

Incidencias: no hubo.

Árbitro: Darío Suárez (Liga Rafaelina).

Cancha: La Perla del Oeste.