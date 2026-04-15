La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

El cotejo correspondiente a la tercera fecha del Apertura Polaca Burtovoy, y los encuentros válidos por la Copa Túnel Subfluvial fueron postergados por las inclemencias del tiempo.

Las intensas precipitaciones en la región, que han producido anegamientos en los campos de juego, obligó a suspender y postergar las competencias previstas para la presente jornada de miércoles 15 de abril. No se disputará el encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, ni tampoco la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

La tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina no puede ponerse al día por las inclemencias del tiempo. Concretamente las intensas precipitaciones caídas en la región obligaron a suspender el cruce que debían sostener Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

Ya había sido suspendido el cotejo que debían disputar en la noche del martes, en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino con Juventud Unida de Candioti. Según los registros oficiales brindados por el área de relaciones policiales de la Unidad Regional XVI, llovió en la ciudad cabecera del departamento San Justo algo más de 120 mm.

El próximo miércoles 22 de abril quedó programado el choque entre Las Flores II con Deportivo Santa Rosa en el estadio Alberto Garau a partir de las 21 en Primera y las 19 en Reserva. Resta confirmar la programación de los cotejos que animarán Universidad del Litoral con Náutico El Quillá y Colón de San Justo con Colón de Santa Fe.

Postergaron los cotejos de Copa Túnel Subfluvial

La Liga Paranaense de Fútbol confirmó que los partidos programados para este miércoles 15, correspondientes a los Cuartos de Final (ida) de la Copa Túnel Subfluvial, quedan suspendidos debido a las condiciones climáticas y el estado de los campos de juego. Los encuentros serán reprogramados, informándose en breve las nuevas fechas y horarios oficiales. "Agradecemos la compresión de clubes, jugadores, cuerpos técnicos y público en general" señala la gacetilla difundida por la liga de la vecina capital provincial.

Los cotejos que debían disputarse por la ida del torneo que une a la Liga Santafesina y la Liga Paranaense que fueron postergados son: Belgrano de Paraná con Patronato, Universidad del Litoral con Colón de Santa Fe, Cosmos FC con Atlético Paraná, y Neuquén de Paraná con Unión de Santa Fe.