Etcheverry cayó con polémica ante Nuno Borges y quedó fuera del ATP 500 de Barcelona

El argentino Tomás Etcheverry perdió con el portugués Nuno Borges, con un polémico final, y se despidió en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona

El argentino Tomás Etcheverry perdió con el portugués Nuno Borges , en un encuentro que tuvo un polémico final, y se despidió en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona . El luso, que actualmente ocupa el puesto número 52 del ranking, se impuso por 6-3 y 7-6(4) luego de dos horas y un minuto de juego.

El primer set fue muy parejo, pero el portugués pudo inclinar la balanza a su favor gracias al único quiebre que consiguió para tomar ventaja ante el argentino, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Ya en el segundo set, las cosas fueron mucho más parejas y, luego de un quiebre por lado, todo tuvo que definirse en el tie-break.

En la “muerte súbita” Borges supo manejar mejor los nervios para conseguir el 7-4 definitivo que le daría el triunfo y la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará con el serbio Hamad Medjedovic, quien dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (3°).

La gran polémica del partido llegó en el último punto, ya que Borges decidió sacar por abajo cuando estaba 6-4 en el tie-break. Este sorpresivo golpe dejó mal parado a Etcheverry, quien no llegó a devolverlo y saludo con una muy mala cara a su oponente, dejando claro el malestar que le generó esta situación.

El próximo torneo que disputará Etcheverry será el Masters de Madrid, que comenzará el próximo lunes 20 de abril.

Ya no quedan argentinos en Barcelona

El otro argentino que quedaba en competencia en este torneo era Camilo Ugo Carabelli, quien venía de conseguir un gran triunfo ante el ruso Karen Khachanov.

Sin embargo, no pudo extender su gran presente ya que cayó por doble 6-3 ante el español Rafael Jódar, que es una de las grandes revelaciones del circuito en este 2026.

El ATP de Barcelona se queda sin su principal figura

El torneo recibió una dura noticia este miércoles, luego de que el español y número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, anunciara su baja por un problema en la muñeca.