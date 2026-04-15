Barrios, garantía en Colón: números que marcan su liderazgo en una sólida defensa

Pier Barrios volvió a ser clave para Colón en la victoria ante Racing de Córdoba y ratificó que su influencia en el equipo va mucho más allá del rol formal

Mientras Colón ya enfoca todos sus cañones en la visita del sábado, desde las 15.30, a Morón por la fecha 10 de la Primera Nacional, todavía quedan rastros del último triunfo que alimenta la ilusión. Entre esos puntos altos, hay uno que se repite sin hacer ruido, pero con una contundencia innegable.

Pier Barrios volvió a firmar una actuación de peso en el Brigadier López ante Racing de Córdoba. Una más en una seguidilla que empieza a marcar tendencia en la solidez defensiva del equipo. El dato no es menor: Colón volvió a sostener el arco en cero y gran parte de esa seguridad nace desde el fondo. Ahí, Barrios se impone con regularidad, lectura de juego y una presencia que ordena a todo el bloque defensivo.

Los números de Barrios en Colón ante Racing de Córdoba

Los números difundidos por @colonstats_ reflejan lo que se ve en la cancha: alto porcentaje de duelos ganados, precisión en la salida y una capacidad constante para anticipar. Pero más allá de la estadística, lo que resalta es su influencia silenciosa.

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90 minutos jugados

1 despeje

11 recuperaciones

7/11 duelos ganados

78% pases precisos (35/45)

5/8 pases largos precisos

2 tiros bloqueados

0 veces gambeteado



pic.twitter.com/TxUJXDgzrz — (@colonstats_) April 13, 2026

Supo arrancar el torneo como capitán, hoy la cinta la lleva Federico Lértora, pero su liderazgo sigue intacto. Barrios empuja desde otro lugar, con la misma intensidad y personalidad, siendo una voz firme dentro del equipo.

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En un Colón que se sostiene en la cima y construye desde la solidez, su figura se vuelve imprescindible. Porque cuando el fondo responde, el equipo crece. Y Barrios, partido a partido, se consolida como uno de los pilares de esta ilusión sabalera.