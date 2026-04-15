José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

José Luis Marzo repasó su historia con Unión, recordó momentos imborrables y dejó en claro el sentimiento que lo une para siempre con el club.

En el marco del 119° aniversario de Unión, una de sus grandes glorias, José Luis Marzo, volvió a poner en palabras lo que significa el club en su vida. En diálogo con Dial Deportivo de UNO 106.3, el “Loco” dejó una charla cargada de emoción, recuerdos y una identificación absoluta con los colores rojiblancos.

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“Es el cumpleaños del Tate y hay que disfrutarlo”, expresó de entrada, en una jornada marcada por el mal clima pero también por el sentimiento intacto del hincha. Y enseguida dejó en claro el lugar que ocupa en la historia: “Yo no me siento en esa mesa de ídolos, pero la gente te lo hace sentir. Cuando te cruzan, te lo dicen. Me siento orgulloso”.

Un recorrido marcado por el esfuerzo y la identidad en Unión

Marzo repasó sus inicios en el club, desde sus primeros entrenamientos en La Tatenguita hasta su llegada a Primera División, en un proceso que, según contó, no fue sencillo.

“Me costó mucho adaptarme al ritmo, a lo que era Unión como club profesional. Pero uno sabía que tenía que aprovechar la oportunidad”, explicó.

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Su carrera en el Tate estuvo atravesada por momentos fuertes: ascensos, descensos, salidas difíciles y regresos cargados de ilusión. En ese recorrido, el delantero dejó en claro que lo que vivió dentro de la cancha fue distinto a cualquier otra experiencia.

“Sentí cosas que por ahí otro jugador no sintió. Yo jugaba con amor, con cariño, y sabía que tenía que dar el 200% cada vez que entraba”, afirmó.

José Luis Marzo, un hincha dentro del jugador

Uno de los puntos más fuertes de la charla fue la dualidad de ser hincha y jugador al mismo tiempo, algo que, según Marzo, no siempre fue fácil de manejar.

“Se te quemaban los papeles. El hincha quiere que ganes siempre, y cuando te toca estar adentro, sentís todo mucho más. A mí me dolía no poder estar en la cancha para cambiar las cosas”, recordó.

Esa identificación total con el club explica también decisiones que marcaron su carrera, como aquella jugada recordada ante Lanús, cuando decidió no convertir un gol frente a Unión.

“Si hoy me pasa lo mismo, lo vuelvo a hacer. Soy así. Era el primer partido contra Unión, en ese arco que me dio tantas alegrías… y dije ‘no’. Después lo pagué caro, pero no me arrepiento”, confesó.

Los nombres que dejaron huella

El “Loco” también tuvo palabras de agradecimiento para quienes marcaron su camino en el club, tanto entrenadores como compañeros.

Entre ellos, destacó especialmente a Dante Fernández, a quien recordó con emoción: “Me enseñó muchísimo. Era un tipo que te empujaba, que te transmitía energía. Soy un agradecido”.

Además, mencionó a varios formadores que fueron clave en su desarrollo, remarcando la importancia del vestuario: “Cuando tenés un buen grupo, lográs cosas importantes. Y nosotros lo tuvimos”.

Unión, en una definición imposible

Sobre el final, Marzo intentó resumir qué significa Unión en su vida, aunque le resultó difícil reducirlo a una sola palabra.

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“Pasión, amor, corazón… es todo eso. Es Unión. Soy un agradecido al club por la oportunidad que me dio”, sostuvo.

A 119 años de su fundación, el Tate sigue generando ese vínculo irrompible con sus ídolos. Y en esa mesa simbólica de la historia rojiblanca, aunque él no quiera sentarse, José Luis Marzo tiene un lugar asegurado.