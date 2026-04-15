Así quedó el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica para recibir a Newell's

Contra todos los temores, el césped del 15 de Abril se sostuvo tras el masivo recital y, pese a la lluvia, llegaría en condiciones para recibir a Newell's

Pasaron varios días desde el recital de Tan Biónica en el estadio de Unión y la gran incógnita giraba en torno a lo mismo: ¿cómo había quedado el campo de juego tras semejante despliegue de gente y estructura? El interrogante no era menor, ya que se venía el partido ante Newell's .

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El último fin de semana, miles de personas coparon el 15 de Abril para el show musical, generando preocupación lógica en un contexto donde el equipo debía volver a competir pocos días después.

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El campo de juego de Unión, en buenas condiciones

Sin embargo y, casi en contra de los pronósticos más pesimistas, el césped respondió. El trabajo previo y posterior al recital permitieron que el terreno se mantenga en pie, sin daños estr ucturales de gravedad y apto para la competencia.

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Claro que no todo es ideal. Las lluvias de las últimas horas en Santa Fe cambiaron el escenario y dejaron el campo algo más pesado de lo habitual. Por eso, se espera que llegue en buenas condiciones al viernes, aunque con una superficie blanda que podría influir en el desarrollo del juego.

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Así, el Estadio 15 de Abril se prepara para un nuevo desafío: dejar atrás el recital y volver a ser escenario de fútbol cuando Unión reciba a Newell's por la fecha 15 de la Zona A del Apertura.