Uno Santa Fe | Ovación | Santo Tomé

Santo Tomé fue sede de la final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026

Romina Imwinkelried en mayores y Sofía Garcés en junior fueron las ganadoras de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas desarrollado en el balneario municipal santotomesino.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 09:41hs
Candela Giordanino se consagró ganadora del circuito nacional de aguas abiertas.

Candela Giordanino se consagró ganadora del circuito nacional de aguas abiertas.

La ciudad de Santo Tomé fue escenario de la instancia final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026, que se llevó a cabo en el Balneario Municipal Brigadier Estanislao López, con una extensa jornada que se desarrolló hasta la tarde. La competencia fue organizada por la Federación Santafesina de Natación que tuvo a su cargo la fiscalización, en una prueba oficial avalada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

El evento reunió a nadadores provenientes de distintos puntos del país, consolidando a la ciudad como sede de competencias deportivas de relevancia tanto a nivel regional como nacional. La competencia, además, tuvo carácter selectivo rumbo a los Juegos ODESUR 2026, lo que aportó un valor deportivo significativo a la jornada y convocó a atletas en busca de su clasificación.

Candela Giordanino se consagró en Santo Tomé

En categoría mayores, los cuales dieron 8 vueltas al circuito boyado de 10 kilómetros, tuvo como ganadora a Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte con un tiempo de 1 hora 50 minutos 44 segundos, seguido por Candela Giordanino de Unión de Santa Fe, que se consagró campeona argentina, al haber sumado la mayor cantidad de puntos tras haber ganado en las tres etapas anteriores del circuito nacional. En varones, se impuso el marplatense Ivo Cassini, mientras que el galvense Aquiles Balaudo culminó en la séptima ubicación.

En junior, ocho vueltas al circuito de 10 km, en mujeres resultó vencedora la paranaense Sofía Garcés, entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur en Unión de Santa Fe, con un tiempo de 1 hora 50 minutos 51 segundos, mientras que Anabella Primón, también de la entidad rojiblanca, ocupó la tercera ubicación, con lo que también se subió al podio. En varones, volvió a refrendar su buen presente, el unionista Tomás Jouglard al ocupar la primera ubicación con un tiempo de 1 hora 50 minutos 15 segundos.

En menores, Martina Pietroni de Unión de Santa Fe fue la primera en menores, quien registró un tiempo de 34 minutos 11 segundos para completar la dos vueltas al circuito boyado de 2.500 metros. La tercera posición fue para Charlotte Koch de Unión. En varones, el ganador resultó Benito Gregoret de Reconquista Tenis Club.

image
Sof&iacute;a Garc&eacute;s de Uni&oacute;n se impuso en junior en la prueba realizada en Santo Tom&eacute;. &nbsp;

Sofía Garcés de Unión se impuso en junior en la prueba realizada en Santo Tomé.

Cabe señalar que el certamen incluyó instancias previas en distintas provincias, como Córdoba y San Juan, y que Santo Tomé cumplió un rol destacado al haber sido sede tanto del inicio del selectivo como de esta instancia final. En ese marco, la primera fecha, realizada en febrero, también fue clasificatoria al Mundial Juvenil.

De esta manera, Santo Tomé reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de espacios de encuentro que convocan a deportistas y a la comunidad en general, acompañando y fortaleciendo iniciativas que impulsan la actividad deportiva en la región.

-Categoría Mayores:

-Femenino: 1° Romina Imwinkelried (Libertad de San Jerónimo Norte) 1.50.44; 2°, Candela Giordanino (Unión), 3° Martina Contreras (Mendoza de Regatas).

-Masculino: 1° Ivo Cassini (Mar del Plata) 1.45.42; 2° Joaquín Moreno (La Pampa), 3° Lucca Scalisi (Córdoba); 7° Aquiles Balaudo (CECI de Gálvez).

-Categoría Junior:

-Femenino: 1° Sofía Garcés (Unión de Santa Fe) 1.50.51; 2° Virginia París (Sampacho de Córdoba); 3° Anabella Primón (Unión).

-Masculino:1° Tomás Jouglard (Unión de Santa Fe) 1.50.15;

-Categoría Juveniles:

-Femenino: 1° Victoria Nestares (San Fernando); 2° Donata Notarfrancesco (Córdoba); 3° Indiana Miro (Carlos Paz).

-Masculino: 1° Guillermo Rodríguez (Córdoba); 2° Tupac Aspitia (Cördoba); 3° Lorenzo Rizzi (Estudiantes de Paraná).

Santo Tomé Aguas abiertas Imwinkelried
Noticias relacionadas
Los Pumas 7´s lucirán la nueva indumentaria en el Seven de Hong Kong,

La UAR presentó la nueva indumentaria de algunos seleccionados nacionales

union, ante una final por la permanencia en la liga nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Se viene una gran velada de boxeo amateur en Laguna Paiva organizado por el Thunder Box.

Thunder Box pisa fuerte con un festival en Laguna Paiva

racing recibe a botafogo en un duelo limite que puede marcar el futuro de costas

Racing recibe a Botafogo en un duelo límite que puede marcar el futuro de Costas

Lo último

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Último Momento
Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newells

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newell's

Ovación
El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: Pasión, amor y agradecimiento

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos