Santo Tomé fue sede de la final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026

Romina Imwinkelried en mayores y Sofía Garcés en junior fueron las ganadoras de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas desarrollado en el balneario municipal santotomesino.

La ciudad de Santo Tomé fue escenario de la instancia final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026, que se llevó a cabo en el Balneario Municipal Brigadier Estanislao López, con una extensa jornada que se desarrolló hasta la tarde. La competencia fue organizada por la Federación Santafesina de Natación que tuvo a su cargo la fiscalización, en una prueba oficial avalada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

El evento reunió a nadadores provenientes de distintos puntos del país, consolidando a la ciudad como sede de competencias deportivas de relevancia tanto a nivel regional como nacional. La competencia, además, tuvo carácter selectivo rumbo a los Juegos ODESUR 2026, lo que aportó un valor deportivo significativo a la jornada y convocó a atletas en busca de su clasificación.

Candela Giordanino se consagró en Santo Tomé

En categoría mayores, los cuales dieron 8 vueltas al circuito boyado de 10 kilómetros, tuvo como ganadora a Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte con un tiempo de 1 hora 50 minutos 44 segundos, seguido por Candela Giordanino de Unión de Santa Fe, que se consagró campeona argentina, al haber sumado la mayor cantidad de puntos tras haber ganado en las tres etapas anteriores del circuito nacional. En varones, se impuso el marplatense Ivo Cassini, mientras que el galvense Aquiles Balaudo culminó en la séptima ubicación.

En junior, ocho vueltas al circuito de 10 km, en mujeres resultó vencedora la paranaense Sofía Garcés, entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur en Unión de Santa Fe, con un tiempo de 1 hora 50 minutos 51 segundos, mientras que Anabella Primón, también de la entidad rojiblanca, ocupó la tercera ubicación, con lo que también se subió al podio. En varones, volvió a refrendar su buen presente, el unionista Tomás Jouglard al ocupar la primera ubicación con un tiempo de 1 hora 50 minutos 15 segundos.

En menores, Martina Pietroni de Unión de Santa Fe fue la primera en menores, quien registró un tiempo de 34 minutos 11 segundos para completar la dos vueltas al circuito boyado de 2.500 metros. La tercera posición fue para Charlotte Koch de Unión. En varones, el ganador resultó Benito Gregoret de Reconquista Tenis Club.

image Sofía Garcés de Unión se impuso en junior en la prueba realizada en Santo Tomé.

Cabe señalar que el certamen incluyó instancias previas en distintas provincias, como Córdoba y San Juan, y que Santo Tomé cumplió un rol destacado al haber sido sede tanto del inicio del selectivo como de esta instancia final. En ese marco, la primera fecha, realizada en febrero, también fue clasificatoria al Mundial Juvenil.

De esta manera, Santo Tomé reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de espacios de encuentro que convocan a deportistas y a la comunidad en general, acompañando y fortaleciendo iniciativas que impulsan la actividad deportiva en la región.

-Categoría Mayores:

-Femenino: 1° Romina Imwinkelried (Libertad de San Jerónimo Norte) 1.50.44; 2°, Candela Giordanino (Unión), 3° Martina Contreras (Mendoza de Regatas).

-Masculino: 1° Ivo Cassini (Mar del Plata) 1.45.42; 2° Joaquín Moreno (La Pampa), 3° Lucca Scalisi (Córdoba); 7° Aquiles Balaudo (CECI de Gálvez).

-Categoría Junior:

-Femenino: 1° Sofía Garcés (Unión de Santa Fe) 1.50.51; 2° Virginia París (Sampacho de Córdoba); 3° Anabella Primón (Unión).

-Masculino:1° Tomás Jouglard (Unión de Santa Fe) 1.50.15;

-Categoría Juveniles:

-Femenino: 1° Victoria Nestares (San Fernando); 2° Donata Notarfrancesco (Córdoba); 3° Indiana Miro (Carlos Paz).

-Masculino: 1° Guillermo Rodríguez (Córdoba); 2° Tupac Aspitia (Cördoba); 3° Lorenzo Rizzi (Estudiantes de Paraná).