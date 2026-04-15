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El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

El fervor de Unión no se negocia y los hinchas coparon la medianoche pese al clima por el aniversasrio y el plantel respondió con una foto que se volvió viral

15 de abril 2026 · 16:39hs
El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

Prensa Unión

El cumpleaños de Unión no entiende de excusas. Ni el cielo cargado ni la lluvia constante lograron correr a los que sienten los colores como una extensión de la piel. El 15 de abril arrancó empapado, sí, pero también lleno de calor rojiblanco por el aniversario 119.

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Apenas el reloj marcó las 12, la sede se transformó en un punto de encuentro inevitable. Bombos, banderas y gargantas al límite le pusieron sonido a una celebración que, como cada año, no necesita organización: se da sola. Es pertenencia pura.

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Mientras tanto, lejos del ruido pero conectados con ese mismo pulso, los jugadores también eligieron decir presente. En plena preparación para el duelo ante Newell's de este viernes, a partir de las 20.30, en Santa Fe, el plantel se tomó un momento en el predio y armó una postal que cruzó de inmediato al mundo digital.

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La postal del plantel de Unión por el aniversario

La imagen, con todo el grupo unido, no tardó en multiplicarse. Pero no fue solo la foto: el mensaje pegó de lleno en el hincha. “En Casa Unión también se festeja. Estamos con ustedes, banda”. Directo, sin vueltas, como se habla en la tribuna.

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Y ahí estuvo la clave. Porque en un día cargado de historia, el club volvió a mostrar que la distancia entre cancha y gente es apenas una ilusión. Unión cumplió 119 años y lo hizo como mejor sabe: con su gente en la calle, con el equipo alineado y con una identidad que no se negocia.

Unión aniversario plantel
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