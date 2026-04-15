El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

El fervor de Unión no se negocia y los hinchas coparon la medianoche pese al clima por el aniversasrio y el plantel respondió con una foto que se volvió viral

El cumpleaños de Unión no entiende de excusas. Ni el cielo cargado ni la lluvia constante lograron correr a los que sienten los colores como una extensión de la piel. El 15 de abril arrancó empapado, sí, pero también lleno de calor rojiblanco por el aniversario 119.

Apenas el reloj marcó las 12, la sede se transformó en un punto de encuentro inevitable. Bombos, banderas y gargantas al límite le pusieron sonido a una celebración que, como cada año, no necesita organización: se da sola. Es pertenencia pura.

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Mientras tanto, lejos del ruido pero conectados con ese mismo pulso, los jugadores también eligieron decir presente. En plena preparación para el duelo ante Newell's de este viernes, a partir de las 20.30, en Santa Fe, el plantel se tomó un momento en el predio y armó una postal que cruzó de inmediato al mundo digital.

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La postal del plantel de Unión por el aniversario

La imagen, con todo el grupo unido, no tardó en multiplicarse. Pero no fue solo la foto: el mensaje pegó de lleno en el hincha. “En Casa Unión también se festeja. Estamos con ustedes, banda”. Directo, sin vueltas, como se habla en la tribuna.

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Y ahí estuvo la clave. Porque en un día cargado de historia, el club volvió a mostrar que la distancia entre cancha y gente es apenas una ilusión. Unión cumplió 119 años y lo hizo como mejor sabe: con su gente en la calle, con el equipo alineado y con una identidad que no se negocia.