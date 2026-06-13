Brasil y Marruecos empataron 1-1 en la primera fecha del grupo C del Mundial 2026, en un partido jugado esta tarde en el estadio MetLife de Nueva Jersey, ante una multitud.
Brasil y Marruecos, a mano en un partidazo que abrió el Grupo C
Los goles llegaron en los pies de Ismael Saibari para Marruecos y Vinicius Jr para Brasil.
Por Ovación
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los goles fueron de Ismael Saibari a los 21 Minutos, mientras que Vinicius Jr lo empató a los 37´ del primer tiempo.
En cuanto a amonestaciones Brasil recibió dos amarillas ocasionadas en la primera parte para: Casemiro y Roger Ibáñez
El encuentro empezó con un Marruecos más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achraf Hakimi por la derecha con 4 ocaciónes poco claras en los primeros 10 minutos.
Recién, a los 13 Brasil tuvo su primer jugada de peligro en los pies de Vinicius Jr con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.
La selección marroquí aprovecho que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no hacía pie y seguía dormido; a los 21 del primer tiempo Saibari, de contra, cuchareo la pelota ante la lejana salida de Alisson Becker para adelantar al equipo africano.
Sin tanto juego y poco confiado ante la presión del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi, nuevamente Vinicius Jr desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego para la "Canarinha", a los 32 de la primera parte.
Minutos más tarde llegaron las primeras y únicas amarillas: Casemiro (B) y Roger Ibañez (B).
Con un primer tiempo de pura adrenalina por los goles, tarjetas y llegadas, el segundo tiempo fue más con ataque cuidadosos por parte de ambos; Brasil aprovecho para animarse un poco más, pero sin tanta claridad, mientras que su rival ataco mucho menos en base a la intensidad brindada en la primera parte.
Brasil - Marruecos
Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)
Árbitro: Slavko Vini (Eslovenia).
VAR: Bastian Dankert (Alemania).
Brasil: Alisson; Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Roger Ibanez; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Jr., Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.
Marruecos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
Goles en el primer tiempo: 21m. Ismael Saibari (M), 32m Vinicius Jr