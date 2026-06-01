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¿Con quién compartirá habitación Messi en el Mundial 2026?

La Selección Argentina comenzó a definir los detalles de la convivencia en la concentración del Mundial y una decisión vinculada a Lionel Messi llamó la atención

1 de junio 2026 · 17:32hs
¿Con quién compartirá habitación Messi en el Mundial 2026?

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina comenzó a definir los detalles de la convivencia durante la concentración y una decisión vinculada a Lionel Messi llamó la atención de los hinchas.

El capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a ocupar una habitación individual, una situación idéntica a la que vivió durante la histórica consagración en Qatar 2022.

Lionel Messi estará solo en la habitación

Esto se debe a que, desde sus primeras convocatorias, el astro argentino siempre compartió habitación con su amigo Sergio Agüero, y desde que se retiró de la Albiceleste, la Pulga decidió no compartir habitación y estar solo.

La distribución de los cuartos fue revelada durante la llegada del plantel a Kansas, donde Argentina establecerá su base durante la primera parte del torneo. Messi no compartirá habitación con ningún compañero, mientras que otros referentes del grupo sí lo harán. Entre ellos, Rodrigo De Paul estará junto a Nicolás Otamendi, una dupla de experiencia dentro del vestuario albiceleste.

La particularidad rápidamente generó repercusión entre los fanáticos porque remite directamente a la campaña que terminó con la obtención del título en Qatar. En aquella oportunidad, Messi también se alojó solo durante toda la concentración, una decisión que se mantuvo a lo largo del certamen y que ahora vuelve a repetirse en la defensa del título.

Más allá de las cábalas, la elección responde a cuestiones de comodidad y descanso para el capitán argentino, que afrontará a los 38 años su sexta Copa del Mundo. La presencia de Messi vuelve a ser la gran bandera de una Selección que buscará convertirse en la primera bicampeona mundial desde Brasil en 1962 y seguir haciendo historia en el fútbol internacional.

Messi Selección Argentina Mundial
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