¿Qué tiene por delante la Selección Argentina antes del Mundial 2026?

La Selección Argentina comenzó los trabajos para el Mundial con la totalidad de los convocados. Habrá amistosos ante Honduras e Islandia

La Selección Argentina comenzó los trabajos previos a su participación en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México con totalidad de los jugadores convocados a los amistosos llegando a la concentración, en Kansas City, en distintas tandas.

El combinado nacional afrontará dos amistosos este fin de semana y a mediados de la semana próxima, ante Honduras e Islandia respectivamente, en los días previos a una nueva cita mundialista.

El panorama de la Selección Argentina

Con plantel completo en suelo estadounidense, la delegación argentina aún cuenta con un número de futbolistas que no están al 100% en el apartado físico y se entrenan diferenciados, esperando llegar al debut ante Argelia, el martes 16, de la mejor manera.

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Ya se encuentran en Kansas los 26 convocados para el próximo Mundial, así como también un escueto número de reservas que se alistan para ocupar un lugar en la convocatoria en caso de haber alguna lesión.

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Habiendo llegado a la ciudad estadounidense en distintas tandas, la gran mayoría el pasado domingo 31 de mayo, el combinado nacional ya realizó dos entrenamientos en el Compass Minerals Performance Center, en las tardes del lunes y del martes, con intensidad leve.

Ambas prácticas tuvieron la misma introducción, con un bloque de 20 minutos de trabajo físico en el gimnasio a las órdenes del preparador físico Luis Martín.

En la práctica del lunes, los jugadores pasaron rápidamente al campo de juego para realizar movimientos de velocidad, coordinación y técnica en cuatro estaciones diferentes, perfectos para quitarse la rigidez del cuerpo luego de los largos viajes que tuvieron que realizar para llegar a Estados Unidos y, principalmente, al encontrarse a pocas semanas del final de la extensa temporada europea.

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Ya en altas horas de la tarde el entrenamiento pasó a ser dirigido por Lionel Scaloni, que primero optó por trabajar movimientos mecanizados con 11 futbolistas y después hizo un ensayo futbolístico de 40 minutos.

En el segundo entrenamiento, que también fue vespertino, tras el trabajo en el gimnasio los jugadores hicieron ejercicios tácticos de alta intensidad, aunque en espacios reducidos, durante tres bloques de 15 minutos, enfocándose en facetas defensivas y ofensivas del juego.

Con el anuncio de que los primeros 15 minutos del entrenamiento de este miércoles serán abiertos para la cobertura de la prensa, la Selección también dio una gran noticia: el defensor Cristian “Cuti” Romero, que se había perdido los últimos partidos de la campaña con el Tottenham por una lesión ligamentaria en la rodilla derecha, pudo entrenarse con normalidad en ambas ocasiones, aunque todavía no forma parte de los ejercicios más importantes.

En estos entrenamientos, como ya lo ha dicho Scaloni, la principal prioridad es no sufrir lesiones, siendo también importante evaluar el entendimiento del equipo y, lógicamente, los niveles individuales.__IP__

Los ensayos se dan en la previa a los dos amistosos preparatorios que disputará el seleccionado nacional antes del Mundial. El próximo sábado 6 de junio enfrentará a Honduras a partir de las 21:00, mientras que Islandia será su rival del martes 9, a las 21:30 (ambos en horario argentino).