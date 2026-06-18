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La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Desde el entorno del capitán de la selección argentina brindaron precisiones sobre el estado de salud del padre del astro

18 de junio 2026 · 14:41hs
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La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Jorge Messi en la tribuna del Gabino Sosa

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Messi en la tribuna del Gabino Sosa, donde vio el triunfo de Leones FC, a finales de marzo de este año.

El estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, ocupa el centro de la escena por estas horas en el mundo. En ese contexto, la familia emitió un comunicado para clarificar sobre la situación.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", comienza el comunicado.

Y continúa: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge".

"Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", agregaron.

Por último, agradecieron "sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".

Messi y su hat-trick en una noche difícil

El capitán argentino, Lionel Messi, no pudo aguantar el llanto tras el festejo del primer gol que marcó en el debut de la selección argentina ante Argelia. Al "10" se le cayeron las lágrimas en el festejo y eso no pasó desapercibido. El mundo lo vio emocionado y después del encuentro, al ser consultado sobre ese momento, confesó que transita un momento familiar del cual no dio detalles.

“La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados”, expresó Messi todavía movilizado después de una actuación determinante en el estreno del equipo de Lionel Scaloni.

Es por eso que el rosarino también agradeció el acompañamiento interno que recibió durante esas jornadas previas al debut mundialista. “Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío”, señaló Messi, quien estuvo acompañado desde el palco por su esposa y sus tres hijos.

Messi comunicado Jorge Messi
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