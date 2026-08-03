Ezequiel Medrán se despidió de Colón elogiando al club y a sus hinchas

El entrenador se expresó a través de las redes sociales, agradeciendo su paso por Colón y deseando lo mejor para lo que viene

Ezequiel Medrán se despidió de Colón a través de su cuenta de instagram.

Este lunes por la noche, Ezequiel Medrán se despidió de los hinchas de Colón a través de sus redes sociales. En su cuenta de instagram, el entrenador agredeció a todos lo que conforman el mundo sabalero, incluyendo al plantel, cuerpo médico, utileros, empleados del club, dirigentes y por supuesto que a los hinchas.

“Me llevo lo mejor de esta gran institución. Aunque el último tramo fue difícil, tengo la convicción de que podíamos lograr el objetivo que todos deseábamos. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Colón y su hinchada; me encontré con un club gigante.

"Agradecido al plantel, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería y a todos los empleados del club, que se brindaron al máximo en este tiempo y me hicieron sentir uno más de la familia sabalera, y a los dirigentes que sí acompañaron durante este proceso".

"Les deseo lo mejor para lo que viene. Ojalá esta gran institución pronto vuelva a estar donde se merece".