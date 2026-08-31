El gobernador participó del acto por el 162° aniversario de la Policía de Santa Fe en Venado Tuerto y destacó la reducción de los homicidios y del delito en la provincia. Aseguró que en Rosario los asesinatos cayeron más de un 75% y reivindicó el plan de seguridad implementado desde el inicio de su gestión.

Pullaro reivindicó la política de seguridad y aseguró que Santa Fe "se transformó en la provincia más segura"

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró este lunes que Santa Fe dejó atrás el escenario de violencia que atravesaba la provincia y se encamina a convertirse en la más segura del país . Lo afirmó durante el acto central por el 162° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Santa Fe , realizado en la Plaza San Martín de Venado Tuerto.

Junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, Pullaro encabezó la ceremonia que recordó la entrada en vigencia, el 31 de agosto de 1864, del Reglamento de Policía Urbana y Rural , normativa que creó el cargo de jefe de Policía en la ciudad capital y estableció su jurisdicción y competencia.

Durante su discurso, el gobernador puso el foco en los resultados que, según sostuvo, tuvo el plan de seguridad implementado desde el inicio de su gestión. Recordó que al asumir encontró una provincia atravesada por el narcotráfico, la violencia y el delito y señaló que la estrategia fue articular el trabajo de los distintos poderes del Estado para enfrentar al crimen organizado.

"Santa Fe estaba sitiada por el narcotráfico, por la violencia y por el delito", sostuvo Pullaro. En ese contexto, destacó la decisión de avanzar con una estrategia conjunta y afirmó que el método aplicado permitió reducir "drásticamente" la violencia en todo el territorio provincial.

Pullaro reivindicó la política de seguridad y aseguró que Santa Fe "se transformó en la provincia más segura"

El gobernador hizo especial hincapié en Rosario, a la que definió como "el lugar más emblemático" del proceso de reducción de la violencia. Según indicó, allí se registró una caída superior al 75% de los homicidios.

Además, sostuvo que el delito en el conjunto de la provincia se redujo "aproximadamente al 20 %" de los niveles anteriores. A partir de ese balance, lanzó una de las principales definiciones de su discurso: "Santa Fe dejó de ser la provincia más violenta para transformarse en la provincia más segura".

El respaldo a la Policía y el equipamiento

Durante el acto, Pullaro también destacó el rol de los agentes policiales y calificó su tarea como "la más noble que puede tener un ser humano", al considerar que consiste en cuidar la vida y los bienes de los demás.

"Ustedes lo han hecho con total y absoluta lealtad", expresó el mandatario al dirigirse a los integrantes de la fuerza.

En la misma línea, el ministro Pablo Cococcioni realizó un balance de las medidas adoptadas para fortalecer a la Policía santafesina. Entre ellas, mencionó el reequipamiento de la fuerza, que incluyó patrulleros, camionetas, motos y un helicóptero, además de chalecos balísticos, uniformes, armamento y municiones.

El funcionario también destacó la realización de cuatro concursos de ascenso, con el objetivo de que la gestión termine con los ascensos policiales al día.

Pullaro reivindicó la política de seguridad y aseguró que Santa Fe "se transformó en la provincia más segura"

Para Cococcioni, la reducción de los homicidios y de las balaceras extorsivas vinculadas con órdenes impartidas desde las cárceles permitió recuperar confianza social y mejorar las condiciones para atraer inversiones, turismo y empleo.

A esa política sumó la construcción de infraestructura penitenciaria. El ministro señaló que se encuentran en marcha obras que permitirán incorporar 7.200 plazas penitenciarias, incluida una próxima inauguración de más de 800 plazas en Recreo.

El objetivo, explicó, es evitar que los policías deban destinar recursos a tareas de traslado y custodia de personas privadas de su libertad y puedan concentrarse en la prevención del delito en las calles.

Más herramientas para los policías

Cococcioni también enumeró distintas medidas destinadas a respaldar a los agentes en el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas mencionó la implementación del juicio por jurados ante presuntos delitos cometidos en servicio, la adquisición de pistolas Taser y lanzadores Byrna y un proyecto para establecer un sistema de defensa penal técnica para policías y penitenciarios.

El ministro aclaró, de todos modos, que el respaldo a la fuerza estará acompañado por controles disciplinarios.

"Se protegerá a quienes actúen correctamente, pero se separará y sancionará a quienes manchen el uniforme", afirmó.

En ese sentido, atribuyó los resultados alcanzados en materia de seguridad al trabajo cotidiano de los agentes, sus familias y también al recuerdo de quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones.

Una Policía "profesional, eficiente y honesta"

El jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado, también participó del acto y puso el acento en la profesionalización de la fuerza.

Maldonado sostuvo que la autoridad policial solo es legítima cuando se ejerce "con decisión, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y respeto por las garantías constitucionales".

Además, reconoció el trabajo realizado por los integrantes de la institución y sus familias y planteó como objetivo que cada generación pueda mejorar la Policía que recibe.

En esa línea, llamó a capacitarse, modernizarse y responder sin demoras, con el propósito de consolidar una fuerza "profesional, eficiente, honesta y preparada para proteger a todos los santafesinos".

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, por su parte, agradeció a la Policía santafesina por su "compromiso, patrullaje y sacrificio" y destacó el trabajo conjunto entre las autoridades, los fiscales y el Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico.

También valoró el encarcelamiento de líderes criminales y el fin de organizaciones delictivas que operaban desde las cárceles.

Del acto participaron además el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; las diputadas provinciales Leticia Di Gregorio y Sofía Galnares; el diputado provincial Leonardo Calaianov; autoridades municipales, concejales y miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe.