Uno Santa Fe | Ovación | Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo acordó ser el nuevo entrenador de Ecuador y solo resta firmar su contrato

El Muñeco aceptó la propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y asumirá tras la salida de Sebastián Beccacece.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 15:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gallardo tiene acuerdo para ser el nuevo entrenador de Ecuador.

Gallardo tiene acuerdo para ser el nuevo entrenador de Ecuador.

Marcelo Gallardo tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. El técnico argentino aceptó la propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y solo resta la firma del contrato para oficializar su llegada. Será su primera experiencia al frente de un seleccionado, luego de dirigir a Nacional, River y Al-Ittihad.

LEER MAS: Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

Los detalles del acuerdo con Ecuador

Las negociaciones fueron encabezadas por el presidente de la Federación Ecuatoriana, Francisco Egas, y avanzaron durante las últimas semanas. Las partes llegaron a un acuerdo sobre el proyecto deportivo y las condiciones económicas, con un salario que superaría los tres millones de dólares anuales.

Entre los últimos aspectos discutidos estuvieron la conformación del cuerpo técnico, la residencia del entrenador y la organización de sus períodos de trabajo entre Ecuador y Argentina. Quito aparece como la principal alternativa para establecer la base de Gallardo, debido a que allí funciona gran parte de la estructura de la selección.

El Muñeco reemplazará a Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo luego del Mundial 2026. Ecuador quedó eliminado ante México por 2-0 en los dieciseisavos de final y, desde entonces, la Federación inició la búsqueda de un nuevo entrenador.

El desafío de Gallardo al frente de Ecuador

Gallardo tendrá por delante un nuevo desafío en su carrera y buscará comenzar un proceso pensando en la Copa América 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030. Será la primera vez que el entrenador argentino dirija una selección nacional.

El Muñeco se encontraba sin club desde febrero, cuando terminó su segunda etapa en River. Durante ese período recibió distintos sondeos, pero decidió esperar hasta que apareció la propuesta de Ecuador.

Su debut podría producirse el próximo 24 de septiembre, cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium. Si el contrato se firma y su presentación se concreta durante los próximos días, ese partido marcará el comienzo de una nueva etapa para Gallardo.

Por el momento, la Federación Ecuatoriana todavía no hizo oficial la contratación, aunque el acuerdo entre ambas partes está alcanzado y la firma es el último paso para confirmar la llegada del entrenador argentino.

Marcelo Gallardo Ecuador
Noticias relacionadas
Infantino despidió a Messi  tras su retiro de la Selección argentina.

Infantino despidió a Messi con elogios tras su retiro de la Selección argentina

San Lorenzo visita a Instituto por el Torneo Clausura.

San Lorenzo visita a Instituto con la necesidad de encontrar regularidad

Tigre quiere prolongar su buen presente frente a Barracas.

Tigre recibe a Barracas Central con la misión de seguir arriba en el Torneo Clausura

Defensa y Justicia y Platense jugarán desde las 19.00 en el Estadio Norberto Tomaghello por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Defensa y Justicia recibe a Platense con la mira puesta en seguir arriba en el Torneo Clausura

Lo último

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Me voy porque yo quiero: Spuler se despidió de la Corte Suprema de Santa Fe tras 26 años y llega Diego Maciel

"Me voy porque yo quiero": Spuler se despidió de la Corte Suprema de Santa Fe tras 26 años y llega Diego Maciel

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Último Momento
Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Me voy porque yo quiero: Spuler se despidió de la Corte Suprema de Santa Fe tras 26 años y llega Diego Maciel

"Me voy porque yo quiero": Spuler se despidió de la Corte Suprema de Santa Fe tras 26 años y llega Diego Maciel

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Colón apunta a Jonás Acevedo para reforzar el mediocampo

Colón apunta a Jonás Acevedo para reforzar el mediocampo

Colón y dos partidos que pueden marcar su camino en la pelea por el ascenso

Colón y dos partidos que pueden marcar su camino en la pelea por el ascenso

Ovación
Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Santa Fe festejó en el último Nacional en la provincia del Chaco

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Juegos Suramericanos: el rugby se disputará en el Hipódromo de Rosario

Messi se despide de la Selección: una historia de amor que ningún argentino olvidará

Messi se despide de la Selección: una historia de amor que ningún argentino olvidará

La Selección Argentina agradeció a Messi tras 21 años de historia y gloria

La Selección Argentina agradeció a Messi tras 21 años de historia y gloria

Infantino despidió a Messi con elogios tras su retiro de la Selección argentina

Infantino despidió a Messi con elogios tras su retiro de la Selección argentina

Policiales
Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus