Marcelo Gallardo acordó ser el nuevo entrenador de Ecuador y solo resta firmar su contrato

El Muñeco aceptó la propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y asumirá tras la salida de Sebastián Beccacece.

Marcelo Gallardo tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. El técnico argentino aceptó la propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y solo resta la firma del contrato para oficializar su llegada. Será su primera experiencia al frente de un seleccionado, luego de dirigir a Nacional, River y Al-Ittihad.

Los detalles del acuerdo con Ecuador

Las negociaciones fueron encabezadas por el presidente de la Federación Ecuatoriana, Francisco Egas, y avanzaron durante las últimas semanas. Las partes llegaron a un acuerdo sobre el proyecto deportivo y las condiciones económicas, con un salario que superaría los tres millones de dólares anuales.

Entre los últimos aspectos discutidos estuvieron la conformación del cuerpo técnico, la residencia del entrenador y la organización de sus períodos de trabajo entre Ecuador y Argentina. Quito aparece como la principal alternativa para establecer la base de Gallardo, debido a que allí funciona gran parte de la estructura de la selección.

El Muñeco reemplazará a Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo luego del Mundial 2026. Ecuador quedó eliminado ante México por 2-0 en los dieciseisavos de final y, desde entonces, la Federación inició la búsqueda de un nuevo entrenador.

El desafío de Gallardo al frente de Ecuador

Gallardo tendrá por delante un nuevo desafío en su carrera y buscará comenzar un proceso pensando en la Copa América 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030. Será la primera vez que el entrenador argentino dirija una selección nacional.

El Muñeco se encontraba sin club desde febrero, cuando terminó su segunda etapa en River. Durante ese período recibió distintos sondeos, pero decidió esperar hasta que apareció la propuesta de Ecuador.

Su debut podría producirse el próximo 24 de septiembre, cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium. Si el contrato se firma y su presentación se concreta durante los próximos días, ese partido marcará el comienzo de una nueva etapa para Gallardo.

Por el momento, la Federación Ecuatoriana todavía no hizo oficial la contratación, aunque el acuerdo entre ambas partes está alcanzado y la firma es el último paso para confirmar la llegada del entrenador argentino.