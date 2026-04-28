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Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia las fechas oficiales

El calendario educativo del próximo año tiene definidas las fechas del descanso de mitad de año. Habrá tres períodos distintos durante julio, según cada jurisdicción

28 de abril 2026 · 09:53hs
Julio marca la llegada de las vacaciones de invierno en las escuelas argentinas.

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Julio marca la llegada de las vacaciones de invierno en las escuelas argentinas.

El calendario escolar 2026 tiene definidas las fechas del receso invernal en todo el país, con diferencias según cada jurisdicción. De acuerdo con el cronograma oficial, las vacaciones de invierno se repartirán en tres períodos distintos a lo largo de julio.

Por un lado, un grupo de provincias iniciará el receso entre el 6 y el 17 de julio. En otra franja, varias jurisdicciones tendrán su descanso del 13 al 24 de julio. Finalmente, un tercer grupo comenzará las vacaciones más tarde, del 20 al 31 de julio.

Estas fechas escalonadas responden a la organización habitual del calendario educativo, que busca también favorecer la distribución del turismo interno durante la temporada invernal

Receso invernal 2026 por jurisdicción

  • Buenos Aires: 20 al 31 de julio
  • CABA: 20 al 31 de julio
  • Catamarca: 13 al 24 de julio
  • Chaco: 20 al 31 de julio
  • Chubut: 13 al 24 de julio
  • Córdoba: 6 al 17 de julio
  • Corrientes: 13 al 24 de julio
  • Entre Ríos: 6 al 17 de julio
  • Formosa: 13 al 24 de julio
  • Jujuy: 13 al 24 de julio
  • La Pampa: 13 al 24 de julio
  • La Rioja: 13 al 24 de julio
  • Mendoza: 6 al 17 de julio
  • Misiones: 13 al 24 de julio
  • Neuquén: 13 al 24 de julio
  • Río Negro: 13 al 24 de julio
  • Salta: 13 al 24 de julio
  • San Juan: 6 al 17 de julio
  • San Luis: 6 al 17 de julio
  • Santa Cruz: 13 al 24 de julio
  • Santa Fe: 6 al 17 de julio
  • Santiago del Estero: 20 al 31 de julio
  • Tierra del Fuego: 13 al 24 de julio
  • Tucumán: 13 al 24 de julio

De esta manera, el receso invernal se extenderá a lo largo de prácticamente todo julio, dependiendo de la provincia, con fechas que van desde la primera hasta la última semana del mes.

vacaciones de invierno vacaciones Provincia Santa Fe
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