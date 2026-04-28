Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia las fechas oficiales

El calendario educativo del próximo año tiene definidas las fechas del descanso de mitad de año. Habrá tres períodos distintos durante julio, según cada jurisdicción

Julio marca la llegada de las vacaciones de invierno en las escuelas argentinas.

El calendario escolar 2026 tiene definidas las fechas del receso invernal en todo el país, con diferencias según cada jurisdicción. De acuerdo con el cronograma oficial, las vacaciones de invierno se repartirán en tres períodos distintos a lo largo de julio.

Por un lado, un grupo de provincias iniciará el receso entre el 6 y el 17 de julio. En otra franja, varias jurisdicciones tendrán su descanso del 13 al 24 de julio. Finalmente, un tercer grupo comenzará las vacaciones más tarde, del 20 al 31 de julio.

Estas fechas escalonadas responden a la organización habitual del calendario educativo, que busca también favorecer la distribución del turismo interno durante la temporada invernal

Receso invernal 2026 por jurisdicción

Buenos Aires: 20 al 31 de julio

20 al 31 de julio CABA: 20 al 31 de julio

20 al 31 de julio Catamarca: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Chaco: 20 al 31 de julio

20 al 31 de julio Chubut: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Córdoba: 6 al 17 de julio

6 al 17 de julio Corrientes: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Entre Ríos: 6 al 17 de julio

6 al 17 de julio Formosa: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Jujuy: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio La Pampa: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio La Rioja: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Mendoza: 6 al 17 de julio

6 al 17 de julio Misiones: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Neuquén: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Río Negro: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Salta: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio San Juan: 6 al 17 de julio

6 al 17 de julio San Luis: 6 al 17 de julio

6 al 17 de julio Santa Cruz: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Santa Fe: 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: 20 al 31 de julio

20 al 31 de julio Tierra del Fuego: 13 al 24 de julio

13 al 24 de julio Tucumán: 13 al 24 de julio

De esta manera, el receso invernal se extenderá a lo largo de prácticamente todo julio, dependiendo de la provincia, con fechas que van desde la primera hasta la última semana del mes.