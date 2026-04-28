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Calendario de pagos Ansés: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por los feriados

Junto a los haberes actualizados, Ansés entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos

28 de abril 2026 · 09:19hs
Calendario de pagos Ansés: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por los feriados

Calendario de pagos Ansés: cómo quedan las fechas de cobro en mayo por los feriados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ya anunció su calendario de pagos para mayo 2026. Como es habitual, se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios y estará interrumpido por el feriado del lunes 25, aunque a partir del día siguiente retomará con normalidad.

Por otro lado, el organismo confirmó un aumento de 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Y además continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

Aumento en las prestaciones de Ansés en mayo en base al dato de inflación

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por Ansés aumentarán 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el Indec.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:

  • Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

El total de la AUH es de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

Ansés jubilados AUH bono

Quiénes siguen recibiendo el bono de $70.000

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Puam, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

Por su parte, los titulares que reciben más de $463.174,10 en mayo 2026, quedan directamente excluidos del refuerzo. En estos casos, solo cobrarán su monto con el aumento correspondiente.

Cuándo se cobra de Ansés: calendario de pagos de mayo 2026

Jubilaciones que no superan los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo

  • DNI terminados en 1: 12 de mayo

  • DNI terminados en 2: 13 de mayo

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo

  • DNI terminados en 4: 15 de mayo

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo

  • DNI terminados en 8: 21 de mayo

  • DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones que superan los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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