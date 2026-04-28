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Unión piensa ahora en Talleres con una vuelta y la atención puesta en Bruno Pittón

El plantel de Unión ya enfoca el duelo en el 15 de Abril ante Talleres donde se juegará la clasificación a los playoffs. Puede volver Marcelo Estigarribia

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 09:41hs
Unión piensa ahora en Talleres con una vuelta y la atención puesta en Bruno Pittón

Prensa Unión

Sin pausa, Unión ya dejó atrás el empate ante Vélez y se instaló en su predio para comenzar una semana clave en el cierre del Torneo Apertura. El plantel retomó la actividad este martes por la mañana con la cabeza puesta en el compromiso del sábado frente a Talleres en el 15 de Abril por la fecha 9.

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El panorama de Unión

El contexto es claro: el equipo de Leonardo Madelón depende de sí mismo para meterse en los playoffs. Una victoria lo clasifica sin depender de nadie; en caso contrario, deberá esperar combinaciones de resultados para sostener sus chances. Lo que está claro es que, si pasa, definirá de visitante.

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En cuanto al armado del equipo, el entrenador recupera a Marcelo Estigarribia tras cumplir la fecha de suspensión, una buena noticia para reforzar la delantera en un partido decisivo. Habrá que ver si vuelve en lugar de Nicolás Palavecino o bien, sale Brahian Cuello.

Marcelo Estigarribia

Sin embargo, la principal preocupación pasa por la situación de Bruno Pittón, que se retiró con evidentes signos de dolor en su rodilla izquierda y con lágrimas, encendiendo las alarmas. Sobre todo, porque es donde se rompió por última vez los ligamentos. Si bien ya venía con algunas molestias previas, su evolución será seguida día a día y con máxima cautela en una semana determinante.

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Con variantes, incertidumbre y poco margen de error, Unión encara una preparación intensa, donde cada entrenamiento empieza a valer tanto como el partido mismo en la pelea por seguir en carrera en el torneo.

Unión Talleres Leonardo Madelón
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