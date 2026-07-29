La UEFA volvió a pronunciarse en contra de la "venta" del Mundial por parte de la FIFA

La UEFA , presidida por Aleksander eferin, volvió a pronunciarse en contra de la venta de acciones del Mundial para 2030 que desea implementar la FIFA.

La entidad europea advirtió que está en conversaciones con las distintas federaciones de fútbol del continente y adelantó: "somos conscientes de que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA".

La UEFA, contra la FIFA

Además, la casa madre de Europa dejó un mensaje tajante sobre su postura ante la intención de la Federación Internacional dirigida por Gianni Infantino: “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”.

El comunicado comenzó: “Nos hemos enterado de que la entidad ha fijado un plazo para que las federaciones respalden sus propuestas o, de lo contrario, se les retirará la propuesta de pago excepcional” y agregó, ironizando: “Esto lo dice todo sobre este plan”.

Pero finalizó con una propuesta de cara al futuro de la competencia: "Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados".

La FIFA presentó esta semana a sus 211 asociaciones miembro un proyecto para crear una compañía que administraría las operaciones comerciales de sus principales torneos, incluidos los Mundiales masculino y femenino, con el objetivo de incorporar inversores privados y recaudar hasta 4.200 millones de dólares sobre una valuación inicial de 20 mil millones.

La nueva sociedad se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE) y también tendría bajo su órbita comercial al Mundial de Clubes. El organismo aseguró que conservaría el control exclusivo sobre el gobierno del fútbol, el calendario, las competiciones y todas las decisiones deportivas y reglamentarias.