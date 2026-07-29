Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el lanzamiento del Campeonato Mundial de Fiat Track a concretarse el 24 y 25 de octubre.

La Provincia de Santa Fe será sede, el 24 y 25 de octubre, de las dos últimas rondas del Campeonato Mundial de Flat Track de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

La cita marcará un hito para la disciplina: será la primera vez que la competición salga del continente europeo y definirá al campeón de la temporada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la presentación oficial de la fecha argentina del Campeonato Mundial de Flat Track de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que se disputará el 24 y 25 de octubre en el Circuito Parque del Unión Fútbol Club de Totoras. La competencia tendrá un carácter histórico, ya que será la primera vez que la categoría se dispute fuera de Europa y, además, definirá el campeonato con las dos últimas rondas del calendario.

Motociclismo: presentaron en Santa Fe el Campeonato Mundial de Flat Track.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro afirmó sentirse “orgulloso y honrado de que un evento de estas características llegue a Santa Fe”, y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la llegada del certamen. “Tiene mucho que ver con nuestra identidad y con la pasión fierrera que caracteriza a esta provincia”, señaló.

El mandatario enmarcó la realización del evento dentro de la estrategia de la Provincia para posicionar a Santa Fe como sede de grandes acontecimientos deportivos y turísticos. Recordó que, tras años en los que la provincia ocupó los titulares por la violencia y el narcotráfico, su Gobierno impulsa una política para recuperar el espacio público y promover actividades de alcance nacional e internacional.

“Tomamos la decisión política de enfrentar a las organizaciones criminales, devolverles la paz y el orden a los vecinos y, al mismo tiempo, volver a impulsar grandes eventos culturales, artísticos y deportivos”, sostuvo.

En esa línea, recordó que durante 2026 Santa Fe albergó convocatorias multitudinarias, como las actividades desarrolladas en el Monumento Nacional a la Bandera, y destacó que en poco más de 50 días la provincia será anfitriona de los Juegos Suramericanos 2026. “Queremos consolidarnos como la capital nacional del deporte, porque estos eventos transmiten valores fundamentales como el esfuerzo, la cultura del trabajo y el trabajo en equipo”, afirmó.

El senador Hugo Rasetto, en tanto, destacó las políticas de seguridad del Gobierno y dijo que “la paz y la tranquilidad que tenemos los santafesinos hoy nos permiten que un evento de estas características, de esta jerarquía, se pueda hacer en la provincia”.

Un hito para el motociclismo mundial

El Flat Track es una especialidad del motociclismo que se disputa sobre pistas ovales de tierra, de entre 400 y 1.600 metros de extensión, sin peraltes. Las motocicletas no cuentan con freno delantero y los pilotos completan toda la carrera girando hacia la izquierda, controlando la moto mediante derrapes, una característica que convierte a esta disciplina en una de las más espectaculares del motociclismo.

La presentación fue encabezada por el gobernador Pullaro, en el salón Blanco de la Casa de Gobierno.

La cita de Totoras marcará un antes y un después para el campeonato: será la primera ocasión en que el Mundial de Flat Track salga de Europa. Además, las dos competencias en suelo santafesino definirán el título de una temporada que previamente recorrerá circuitos de Países Bajos, Italia, Alemania, Croacia, Hungría, Inglaterra y República Checa.

Argentina contará con dos representantes en el certamen: Matías Lorenzato, oriundo de Mina Clavero, y Santiago Arangio, de Pergamino.

La definición del campeonato, en suelo santafesino

A través de un mensaje en video, el director de la Comisión de Track Racing de la FIM, Armando Castagna, destacó el crecimiento internacional de la disciplina y calificó al circuito de Totoras como “un escenario espectacular del que saldrá el nuevo campeón del mundo”.

En el mismo sentido, David Eli, representante de la empresa Mas Eventos -organizadora de la competencia y responsable del acuerdo que permitirá traer el Mundial a la Argentina durante los próximos tres años-, remarcó que las fechas de Totoras reunirán “a los mejores pilotos de la categoría”, al tratarse de las pruebas decisivas del campeonato.

De la presentación participaron además el integrante de la Comisión FIM Flat Track Racing, Claudio Smith; el presidente de la Federación Regional IV de Motociclismo Deportivo, Hugo Del Barco; la presidenta del Unión Fútbol Club de Totoras, Carolina Buffarini; y el piloto Santiago Arangio, entre otras autoridades y referentes del motociclismo.